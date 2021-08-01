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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΔΟΜΟΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΣΟΔΟΜΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
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31 views • August 01, 2021
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΔΟΜΟΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΣΟΔΟΜΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… https://ugetube.com/watch/EQfCq3TBT2UYnWN , https://rumble.com/vkm8ym-34630366.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net , https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤO ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT , https://www.brighteon.com/f633631d-a20a-4d7e-aa96-e64806b8a9f7 , https://rumble.com/vkkqim--o-pcr-test.html , https://rumble.com/vkm8ym-34630366.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c , https://ugetube.com/watch/ctr8t2B63btYhrN , https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html .
ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΩΔΕΣ ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Σχόλια του ομοτίμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση στα ψέματα της εγκυκλίου της ΔΙΣ 3045, για τα εμβόλια https://www.brighteon.com/797199dc-cd45-44ac-a710-6397ed730de8 , https://ugetube.com/watch/Np7GYOK3wgVGINa , https://rumble.com/vke585-34252277.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/_dwRv1oWXi4 .
ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ QR GODE 666 https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΘΕΝΤΑ ΕΜΒΡΥΑ https://www.brighteon.com/edd10ce6-f4ca-4e6f-86f9-7cedb4a566a3 , https://www.brighteon.com/895cec88-d9dc-4fb8-93d9-1cc6d0c79abb ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ https://www.brighteon.com/0a770f95-cbb5-471e-af87-5582d4299dc9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://www.brighteon.com/ec897e54-83af-4749-9580-76017e98d659 ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ... ΠΗΓΕΣ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net , https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤO ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT , https://www.brighteon.com/f633631d-a20a-4d7e-aa96-e64806b8a9f7 , https://rumble.com/vkkqim--o-pcr-test.html , https://rumble.com/vkm8ym-34630366.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c , https://ugetube.com/watch/ctr8t2B63btYhrN , https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html .
ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΩΔΕΣ ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Σχόλια του ομοτίμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση στα ψέματα της εγκυκλίου της ΔΙΣ 3045, για τα εμβόλια https://www.brighteon.com/797199dc-cd45-44ac-a710-6397ed730de8 , https://ugetube.com/watch/Np7GYOK3wgVGINa , https://rumble.com/vke585-34252277.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/_dwRv1oWXi4 .
ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ QR GODE 666 https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΘΕΝΤΑ ΕΜΒΡΥΑ https://www.brighteon.com/edd10ce6-f4ca-4e6f-86f9-7cedb4a566a3 , https://www.brighteon.com/895cec88-d9dc-4fb8-93d9-1cc6d0c79abb ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ https://www.brighteon.com/0a770f95-cbb5-471e-af87-5582d4299dc9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://www.brighteon.com/ec897e54-83af-4749-9580-76017e98d659 ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ... ΠΗΓΕΣ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition .
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