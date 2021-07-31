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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤO ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA
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21 views • July 31, 2021
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤO ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html , https://www.pronews.gr/ygeia/1005050_telos-ta-pcr-test-stis-ipa-apodeihthike-oti-edinan-pseytika-stoiheia-kategrafan-kai ...
RT-PCR test τέλος στις ΗΠΑ!- Αποδείχθηκε ότι έδιναν ψευδή στοιχεία: Κατέγραφαν και την απλή γρίπη ως... Covid-19! (upd).
Σε αυτά στηρίχθηκαν τα lockdown σε όλο τον πλανήτη! «Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το FDA στον ιστότοπό του, όπως μπορείτε να δείτε! Είπατε τίποτα;
Ανανέωση από αρχικό κείμενο 26/7 20.53.Έκθετη και εν απολογία στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες είναι πλέον η κυβέρνηση, καθώς αποδείχθηκε περίτρανα ότι όλο αυτό το σκηνικό τρέλας και υγειονομικής παράνοιας που έχει στηριχθεί επάνω στα μοριακά τεστ ανίχνευσης κορωνοΐού, το γνωστό RT-PCR, που στήριξαν (και) το ελληνικό lockdown, πλέον αποσύρονται ως αναξιόπιστα από την υγειονομική Αρχή των ΗΠΑ (CDC) και την Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο τέλος του έτους!
Η Αρχή «Κέντρο Ελέγχου των Νόσων» (CDC) των ΗΠΑ https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html ανακοίνωσε ότι αποσύρει από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τη σύστασή τους στην «Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων» (FDA) των ΗΠΑ για την παροχή «άδειας για χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA) στα «Real-Time RT-PCR».
Γιατί; Γιατί είναι προβληματικά και δίνουν ψευδή εικόνα, οδηγώντας ολόκληρες κοινωνίες στην φυλακή των lockdown! Αυτό γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις και όχι λίγες, όπου άτομα που δεν έχουν COVID έχουν διαγνωσθεί με... COVID και άτομα που έχουν απλά γρίπη έχουν διαγνωστεί με COVID-19.
Το Real-Time RT-PCR απέτυχε στην πλήρη αναθεώρησή του και κατόπιν αυτού ανακαλείται η Εξουσιοδότηση Έκτακτης Ανάγκης «υπερβολικής συχνότητας ψευδώς θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων»!
Το FDA αναγνώρισε αυτό ως «ανάκληση 1ης Τάξεως» (δείτε εδώ), το πιο σοβαρό είδος ανάκλησης:
"False-negative results may lead to delayed diagnosis or inappropriate treatment of SARS-CoV-2, which may cause patient harm including serious illness and death.
False-negative results can also lead to further spread of the SARS-CoV-2 virus, including when presumed negative patients are grouped into cohorts in health care, long-term care, and other facilities based on false test results.
False-positive results could lead to a delay in the correct diagnosis and the initiation of an appropriate treatment for the actual cause of patient illness, which could be another life-threatening disease that is not SARS-CoV-2.
False-positive results could also lead to further spread of the SARS-CoV-2 virus when presumed positive patients are grouped into cohorts based on false test results".
«Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το FDA στον ιστότοπό του, όπως μπορείτε να δείτε! Είπατε τίποτα;
Τα Real-Time RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο από τον Φεβρουάριο του 2020 υποτίθεται για την «ανίχνευση» του ιού SARS-CoV-2.
Τώρα το CDC συνιστά τώρα στα κλινικά εργαστήρια και τους ιστότοπους δοκιμών που χρησιμοποιούν τεστ RT-PCR για τη «διάγνωση» της COVID-19 να ξεκινήσουν τη μετάβασή τους επιλέγοντας ένα άλλο τεστ που έχει εγκριθεί από την FDA και προτρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της υιοθέτησης μιας μεθόδου που να μπορεί να ανιχνεύει και να ξεχωρίζει τους ιούς SARS-CoV-2.
Το βασικό πρόβλημα των RT-PCR test: Δεν ξεχώριζαν τον Covid-19 από τον κοινό ιό της γρίπης!
Και τα αποτελέσματα που έβγαζαν αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό «γριπιασμένους» και όχι μολυσμένους από Covid-19 ασθενείς!
Φυσικά τα αποτελέσματα που έδιναν χρησιμοποιήθηκαν για να στηριχθούν τα lockdown παγκοσμίως!
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η γρίπη εξαφανίστηκε ως νόσος από όλο τον πλανήτη: Όλα τα κρούσματα γρίπης τα RT-PCR test τα έδιναν ως... Covid-19!
Κάπως αργά το κατάλαβαν (η FDA εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση), αλλά μέσα σε αυτόν την μαζική επίθεση των περισσότερων κυβερνήσεων κατά της αλήθειας (τις οποίες κυβερνήσεις τις καθοδηγούσε εν πολλοίς το ιερατείο των «ειδικών» που ευθύνεται απόλυτα για ότι έχει συμβεί σε επίπεδο στέρησης δημοκρατικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας των πολιτών και του θανάτου πολλών άλλων) και το ότι το ομολογούν και το ανακοίνωσαν και πάλι καλά...
...
Εν τέλει εντοπίστηκε ότι κανένα τεστ RT-PCR δεν μπορεί να παράγει ποσοτικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ένα συγκεκριμένο ιικό φορτίο. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το εγκεκριμένο από τα CDC πρωτόκολλο τεστ στηρίχθηκε για να δημιουργηθεί στον κόσμο η ψευδαίσθηση ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μολύνθηκαν με Covid-19!...
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2 "ΚΟΡΩΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΑ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://nurembergtrials.net .
RT-PCR test τέλος στις ΗΠΑ!- Αποδείχθηκε ότι έδιναν ψευδή στοιχεία: Κατέγραφαν και την απλή γρίπη ως... Covid-19! (upd).
Σε αυτά στηρίχθηκαν τα lockdown σε όλο τον πλανήτη! «Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το FDA στον ιστότοπό του, όπως μπορείτε να δείτε! Είπατε τίποτα;
Ανανέωση από αρχικό κείμενο 26/7 20.53.Έκθετη και εν απολογία στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες είναι πλέον η κυβέρνηση, καθώς αποδείχθηκε περίτρανα ότι όλο αυτό το σκηνικό τρέλας και υγειονομικής παράνοιας που έχει στηριχθεί επάνω στα μοριακά τεστ ανίχνευσης κορωνοΐού, το γνωστό RT-PCR, που στήριξαν (και) το ελληνικό lockdown, πλέον αποσύρονται ως αναξιόπιστα από την υγειονομική Αρχή των ΗΠΑ (CDC) και την Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο τέλος του έτους!
Η Αρχή «Κέντρο Ελέγχου των Νόσων» (CDC) των ΗΠΑ https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html ανακοίνωσε ότι αποσύρει από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τη σύστασή τους στην «Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων» (FDA) των ΗΠΑ για την παροχή «άδειας για χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA) στα «Real-Time RT-PCR».
Γιατί; Γιατί είναι προβληματικά και δίνουν ψευδή εικόνα, οδηγώντας ολόκληρες κοινωνίες στην φυλακή των lockdown! Αυτό γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις και όχι λίγες, όπου άτομα που δεν έχουν COVID έχουν διαγνωσθεί με... COVID και άτομα που έχουν απλά γρίπη έχουν διαγνωστεί με COVID-19.
Το Real-Time RT-PCR απέτυχε στην πλήρη αναθεώρησή του και κατόπιν αυτού ανακαλείται η Εξουσιοδότηση Έκτακτης Ανάγκης «υπερβολικής συχνότητας ψευδώς θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων»!
Το FDA αναγνώρισε αυτό ως «ανάκληση 1ης Τάξεως» (δείτε εδώ), το πιο σοβαρό είδος ανάκλησης:
"False-negative results may lead to delayed diagnosis or inappropriate treatment of SARS-CoV-2, which may cause patient harm including serious illness and death.
False-negative results can also lead to further spread of the SARS-CoV-2 virus, including when presumed negative patients are grouped into cohorts in health care, long-term care, and other facilities based on false test results.
False-positive results could lead to a delay in the correct diagnosis and the initiation of an appropriate treatment for the actual cause of patient illness, which could be another life-threatening disease that is not SARS-CoV-2.
False-positive results could also lead to further spread of the SARS-CoV-2 virus when presumed positive patients are grouped into cohorts based on false test results".
«Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο», δήλωσε το FDA στον ιστότοπό του, όπως μπορείτε να δείτε! Είπατε τίποτα;
Τα Real-Time RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο από τον Φεβρουάριο του 2020 υποτίθεται για την «ανίχνευση» του ιού SARS-CoV-2.
Τώρα το CDC συνιστά τώρα στα κλινικά εργαστήρια και τους ιστότοπους δοκιμών που χρησιμοποιούν τεστ RT-PCR για τη «διάγνωση» της COVID-19 να ξεκινήσουν τη μετάβασή τους επιλέγοντας ένα άλλο τεστ που έχει εγκριθεί από την FDA και προτρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της υιοθέτησης μιας μεθόδου που να μπορεί να ανιχνεύει και να ξεχωρίζει τους ιούς SARS-CoV-2.
Το βασικό πρόβλημα των RT-PCR test: Δεν ξεχώριζαν τον Covid-19 από τον κοινό ιό της γρίπης!
Και τα αποτελέσματα που έβγαζαν αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό «γριπιασμένους» και όχι μολυσμένους από Covid-19 ασθενείς!
Φυσικά τα αποτελέσματα που έδιναν χρησιμοποιήθηκαν για να στηριχθούν τα lockdown παγκοσμίως!
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η γρίπη εξαφανίστηκε ως νόσος από όλο τον πλανήτη: Όλα τα κρούσματα γρίπης τα RT-PCR test τα έδιναν ως... Covid-19!
Κάπως αργά το κατάλαβαν (η FDA εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση), αλλά μέσα σε αυτόν την μαζική επίθεση των περισσότερων κυβερνήσεων κατά της αλήθειας (τις οποίες κυβερνήσεις τις καθοδηγούσε εν πολλοίς το ιερατείο των «ειδικών» που ευθύνεται απόλυτα για ότι έχει συμβεί σε επίπεδο στέρησης δημοκρατικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας των πολιτών και του θανάτου πολλών άλλων) και το ότι το ομολογούν και το ανακοίνωσαν και πάλι καλά...
...
Εν τέλει εντοπίστηκε ότι κανένα τεστ RT-PCR δεν μπορεί να παράγει ποσοτικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ένα συγκεκριμένο ιικό φορτίο. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το εγκεκριμένο από τα CDC πρωτόκολλο τεστ στηρίχθηκε για να δημιουργηθεί στον κόσμο η ψευδαίσθηση ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μολύνθηκαν με Covid-19!...
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2 "ΚΟΡΩΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΑ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://nurembergtrials.net .
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