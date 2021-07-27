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ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΩΔΕΣ ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Σχόλια τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση στὰ ψέματα τῆς ἐγκυκλίου της ΔΙΣ 3045, γιὰ τὰ ἐμβόλια.
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71 views • July 27, 2021
ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΩΔΕΣ ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Σχόλια του ομοτίμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση στα ψέματα της εγκυκλίου της ΔΙΣ 3045, για τα εμβόλια https://www.brighteon.com/797199dc-cd45-44ac-a710-6397ed730de8 , https://ugetube.com/watch/Np7GYOK3wgVGINa , https://rumble.com/vke585-34252277.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/_dwRv1oWXi4 .
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'Έκτακτη παρέμβαση Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου https://www.brighteon.com/3fc3e3c8-acf6-4f63-8ad2-22390c171041 (ΠΗΓΗ: https://youtu.be/ADDQetcCcsk ) για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 ως απότοκος της αποστασίας με την αντιχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
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