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ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
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22 views • July 04, 2021
ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/PiWugOWKPj3j3T1 , https://rumble.com/vje7jx--....html .
ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ… ΩΣΤΟΣΟ, ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ… ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΜΒΡΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΟ ΛΑΒΟΥΜΕ… ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666… Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ… ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666… «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΟΔΟΜΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2021 ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ LOCAKDOWN ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ KAI ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟ LOCKDOWN…
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ 0,03% ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΟΤΙ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- …
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ...
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...ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...
ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ… ΩΣΤΟΣΟ, ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ… ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΜΒΡΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΟ ΛΑΒΟΥΜΕ… ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666… Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ… ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666… «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΟΔΟΜΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2021 ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ LOCAKDOWN ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ KAI ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟ LOCKDOWN…
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ 0,03% ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΟΤΙ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- …
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ...
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...ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...
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