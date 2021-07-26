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Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2 "ΚΟΡΩΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΑ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://nurembergtrials.net
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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178 views • July 26, 2021
Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .

Filing Human Rights Violations:
International Criminal Court
Information & Evidence
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
[email protected]
Fax +31 70 515 8555

https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/666-ways-covid-19-is-a-full-blown-hoax-by-tesla-leaks-2921

Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
7/11/21 Ο κώδικας της Νυρεμβέργης εκθέτει εγκλήματα των Gates και Fauci 6/2/21 FDA: Τα τεστ αντισωμάτων SARS-CoV-2 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ανοσίας ή της προστασίας από τον COVID-19 ανά πάσα στιγμή. FDA: Απρίλιος 2020 PCR Τεστ είναι EUA. FDA: 20 Μαρτίου 2020 Η χρήση έκτακτης ανάγκης εμβολίου Covid-19 ΔΕΝ είναι έγκριση ΟΎΤΕ άδεια.

Κατάθεση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:
Διεθνής
Υπηρεσία Πληροφοριών
ποινικού
δικαστηρίου και αποδεικτικών στοιχείων
της θυρίδας 19519 2500 CM Χάγη
Οι Κάτω Χώρες
[email protected]
Fax +31 70 515 8555

https://nurembergtrials.net/nuremberg-trials-2-0/f/666-ways-covid-19-is-a-full-blown-hoax-by-tesla-leaks-2921

ΓΙΑ ΤΟ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ» και την παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης IV! ΑΡΧΙΖΕΙ η «Δίκη της Νυρεμβέργης 2...» http://www.press-gr.com/2021/07/6-2-32-iv-1949.html .
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newsstalinhitlergenocideusazionismnazieuropecrimes against humanityeuantichristdictatorshiphellassars-cov-2plandemicnuremberg-codecovid-19-vaccines-of-death
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