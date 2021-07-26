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30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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584 views • July 26, 2021
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).

Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net , https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
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