© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS!
Follow
0
Download MP3
Share
Report
111 views • May 11, 2021
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://ugetube.com/watch/eCh1obPv15Kfvd2 .
ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ Ή (ΠΡΟ)ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666…
Ο Πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό
ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο
που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της
εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και
ο επαναληπτικός εμβολιασμός.
Iερά Μονή Oσίου Γρηγορίου – O Γραμμικός κώδικας (Bar code) και ο αριθμός 666.Τεχνική ανάλυση https://norfid.wordpress.com/bar-code/i%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-o%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-o-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8E/
Ίερά μονή Όσίου Γρηγορίου – Ό Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666 – Τεχνική ‘ανάλυσις(Α’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%8c%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%cf%8c-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba/
‘Ο Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666(Β’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%e2%80%98%ce%bf-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-bar-code-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e2%80%98%ce%bf-%e2%80%98%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc/ .
Γ’ Mελέτη της Μονής Οσίου Γρηγορίου – Συσχέτισις σέ ψηφιακό επίπεδο:Γιατί οι τρεις χαρακτήρες ελέγχου είναι ο 666 (Γ’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%ce%b3%e2%80%99-m%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%cf%83/ .
‘Ο Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666 – Μελέτη Γ΄ (23-6-1997), μέ ‘επιπλέον ‘εκτενή τεχνική ‘ανάλυση https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%e2%80%98%ce%bf-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-bar-code-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e2%80%98%ce%bf-%e2%80%98%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc-2/ .
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ, ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΕΓΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΔΙΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΦΥΛΑ, ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ, ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ… Ή ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟ ΨΕΜΑ, ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.
ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ Ή (ΠΡΟ)ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666…
Ο Πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό
ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο
που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της
εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και
ο επαναληπτικός εμβολιασμός.
Iερά Μονή Oσίου Γρηγορίου – O Γραμμικός κώδικας (Bar code) και ο αριθμός 666.Τεχνική ανάλυση https://norfid.wordpress.com/bar-code/i%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-o%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-o-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8E/
Ίερά μονή Όσίου Γρηγορίου – Ό Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666 – Τεχνική ‘ανάλυσις(Α’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%8c%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%cf%8c-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba/
‘Ο Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666(Β’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%e2%80%98%ce%bf-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-bar-code-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e2%80%98%ce%bf-%e2%80%98%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc/ .
Γ’ Mελέτη της Μονής Οσίου Γρηγορίου – Συσχέτισις σέ ψηφιακό επίπεδο:Γιατί οι τρεις χαρακτήρες ελέγχου είναι ο 666 (Γ’ μέρος) https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%ce%b3%e2%80%99-m%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%cf%83/ .
‘Ο Γραμμικός κώδικας (Bar Code) καί ‘ο ‘αριθμός 666 – Μελέτη Γ΄ (23-6-1997), μέ ‘επιπλέον ‘εκτενή τεχνική ‘ανάλυση https://norfid.wordpress.com/2010/11/04/%e2%80%98%ce%bf-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-bar-code-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e2%80%98%ce%bf-%e2%80%98%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc-2/ .
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ, ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΕΓΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΔΙΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΦΥΛΑ, ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ, ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ… Ή ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟ ΨΕΜΑ, ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.