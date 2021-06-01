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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ
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55 views • June 01, 2021
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://ugetube.com/watch/ctr8t2B63btYhrN , https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html .
ΩΣΤΟΣΟ, Η ΠΙΟ ΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΠΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΛΛΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ», ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.
ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΩΣ "ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ" ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΙΜΟ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…
ΑΡΑΓΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΩΣ ΕΙΠΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)";
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e … ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις".
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
1. «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης» (ΕΠΕ 25, 370).
ΩΣΤΟΣΟ, Η ΠΙΟ ΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΠΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΛΛΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ», ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.
ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΩΣ "ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ" ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΙΜΟ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…
ΑΡΑΓΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΩΣ ΕΙΠΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)";
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e … ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις".
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
1. «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης» (ΕΠΕ 25, 370).
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