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ALL THE VAXXED HAVE NOW BEEN CHIPPED LIKE DOGS! BY THE BANKERS BEHEST- RFID NANO CHIP - WATCH THIS VET SCAN HER COLLEGE
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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765 views • April 24, 2022
DOG IS GOD BACKWARDS! ARE YOU AWAKE YET??????????????
CERTIFICATE OF VACCINATION ID = OR COVID19
BOTH CLINTON AND TRUMP WANT YOU CHIPPED, WAKE UP!!!!!!!!!!
https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/

THIS IS COMING TO AMERICA THANKS TO YOUR CROCKED PRESIDENTS - https://www.brighteon.com/be3f1ee2-ce7e-4cc2-8267-c1d8f618a64f

IF YOU GOT THE SHOT - THATS YOUR LOTT - LEADING TO BLOODCLOTS - https://www.brighteon.com/fdb062e3-b182-4f6c-b08e-a7027195665b

DR ARDIS - YOU NEED TO TREAT PEOPLE AS IF THEY HAD SNAKE VENOM IN THEM - THEY HAVE BEEN POISONED! WITH THE VENOM JAB AND REMDESAPHERE THE 2 DRUGS THE FDA PUSHED! - AND MOST DEADLY! https://www.brighteon.com/60556b94-86af-4eae-aa59-441b02b71c33

WATCH THE WATER - BEWARE! THE SNAKE WAS IN THE GARDEN TOO! - https://www.brighteon.com/399f6b28-67f1-406c-86cd-57dbdd0d3a8e

MIKE THE MAN ADAMS DR ARDIS UPDATE - https://www.brighteon.com/ab478dc5-f223-4754-8d11-eba0a1875b05

THIS IS HOW YOUR RFID WORKS WITH THE 5G TOWERS AND YOU! - BETTER THINK AS THEY WANT OR YOUR GONE! - DO YOU WANT ONE??? - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8

YOU ALREADY HAVE BEEN CHIPPED LIKE DOGS ! - https://www.brighteon.com/719d9f06-641c-4b15-87da-c5e7765532e7

THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

THIS VET PROVES YOU ARE CHIPPED LIKE DOGS! - https://www.brighteon.com/45694671-b602-4f42-abef-d1e511172d97

NAZI,S ALWAYS CONFESS THERE WAR CRIMES - UKRAINE - https://www.brighteon.com/26f95200-bd6d-4482-83a4-d3fd7eb1ca4d

UKRAINE COMMENTARY AND UPDATE - https://www.brighteon.com/19e7d7c0-5ba4-4440-8100-b9965667c913

HUMANS NOW BEING HACKED AND TRACKED AND FREEZING UP - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286

THEY MADE 5G TO CHIP YOU TRACK YOU AND KILL YOU! YOUR DNA HARVESTED TESTED AND TARGETED - BEAMED CHIP INDUCED ILLNESS https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706

LET THIS RADIOLOGY NURSE SPELL IT OUT TO YOU 5G POISONING NOT CORONA VIRUS! - RADIATION POISONING WORLDWIDE STRAIGHT AFTER THEY TURNED IT ON - CHINA FIRST! - https://www.brighteon.com/42654123-b19c-4deb-9c7f-29635d4d694b

I KNOW LETS! - https://www.brighteon.com/2e356024-2a90-4cef-bce6-41337493da8e

WATCH THE WATER - https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html

its snake venom - https://www.brighteon.com/47d40222-d9a9-4326-a3db-aa19aa219513

DR BRYAN ARDIS - LATEST ON THE VENOM - https://www.brighteon.com/9bcc45d7-cace-4484-975e-7b5c87aa64fb

BITCOIN CONFERENCE - https://www.brighteon.com/7b26eed7-0932-43de-9f3b-11f5789051d7

TRUMP WONT RUN AGAIN! - https://www.brighteon.com/aadb8df7-8b58-4d99-a421-7e73f5c9ff7f

DR MALONE - WHY GLOBALISTS ARE A BIG THREAT TO HUMANITY - https://www.brighteon.com/3e21a8d6-8028-45f3-87f8-d31465282149
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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