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I KNOW LETS FAKE A PANDEMIC AND SCARE THE PANTS OFF THE WORLD! THEN PLUNDER THE COUNTRY'S WEALTH TO DESTROY THE NATIONS
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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1429 views • April 04, 2022
YOUR ALL GOING TO HAVE TO "CHIP IN" - NO WAY! - https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa

USA OR RUSSIA - WHO IS TELLING THE TRUTH - https://www.bitchute.com/video/m0TRpYMHBNej/

UKRAINE - BUCHA - MORE STAGED LIES - GONZO LIRA https://www.brighteon.com/134b29f5-fbe9-469d-be83-e7ef31ef7324

KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/

TLAV - THE INSURECTION UKRAINE CONECTION - https://www.brighteon.com/09f7d85b-0ef8-440d-ac43-c550693bc3c0

CRISIS ACTORS IN BUCHA - https://www.brighteon.com/435f1c84-f5c3-4d20-846c-f562454d1942

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

US SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

FOOL ME ONCE SHAME ON YOU - FOOL ME TWICE SHAME ON ME - https://www.brighteon.com/4c1579a7-6e9d-4b86-af4c-441540b1a828

BEWARE!!!!!!! - THE ROAD TO FAME! - https://www.brighteon.com/ce8769f0-21e7-49a2-a58a-933943c3cb0c
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