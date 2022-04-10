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IF YOU TOOK THE CV19 SHOT THEN TEST YOURSELF TO SEE IF YOUR PHONE TRACKS YOUR VACCINE NUMBER! - YOU HAVE BEEN COVERTLY CHIPPED BY YOUR GOVERNMENTS - I AM VERY SORRY FOR YOU
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929 views • April 10, 2022
VAXXED PEOPLE ARE BEING BIOLOGICALLY HACKED AND TRANSFORMED INTO AI HIVE MIND CLOUD CONTROLLED! - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286
HUMANS ARE TRACKABLE AND HACKABLE - https://www.brighteon.com/bf63deec-75e3-41ef-8293-4b445e20756e
UK COLUMN NEWS - THE SERIOUS ISSUE OF "VACCINE DAMAGE" ITS ALL COMING OUT! - THE UK GOV PULLS THE DAMMING DATA SO YOU DONT CATCH ON! - https://www.bitchute.com/video/Mew2jCadGCmm/
CLARE DALY SLAMS NAZI IN THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/4dc61487-69b0-40b1-86d1-9280091aa0c9
THIS YOUNG LADY SHOULD BE THE PRIME MINISTER OF UK - https://www.bitchute.com/video/BUoFkOsnJitg/
SITUATION IN THE UK 9 /4 /2022 - https://www.brighteon.com/7ad0a4f1-41c6-4431-a827-3717e5957ab9
COCKEREL GOBLETS TO USHER IN THE H1N1-5 GOF BIRD FLU THEY MADE IN UKRAINE BIO LABS - ???????????? - https://www.bitchute.com/video/GMJA8lSxlqow/
H1N1-5 BIRD FLU PLANDEMIC GATES FUNDED GOF NEXT PANDEMIC - https://www.bitchute.com/video/V0WC6lXclThg/ THEY ARE THE NWO DEATH CULT!
THE NAZI WORLD ORDER! - WAKE UP!!!!!!!!! - https://www.brighteon.com/58451a75-871b-4bba-997a-d87eeef5fff8
URGENT! -SOS https://www.brighteon.com/9b391561-b44c-40c1-a553-81d97240bcdf
YOUR ALL GOING TO HAVE TO "CHIP IN" - NO WAY! - https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/
HUNTERS BECOME HUNTED! - https://www.brighteon.com/f7183067-c472-402d-8705-1d478b7347da
COVID INVESTIGATIONS CONTINUE - DR REINER FUELLMICH DR SHERRI TENPENNY - https://www.brighteon.com/d2ae719c-105f-4320-821a-ac296e50fcc8
37 BILLION! WHERE IS THE MONEY GONE BORIS????? -https://www.brighteon.com/51ca7dd6-d254-47b1-88c9-5c343f33792d
CLARE DALY ADRESSES THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/8b341e8d-d1bf-4398-b59e-80cb7651e83a
MRNA VACCINE REGRET! - https://www.brighteon.com/264bd1ce-136f-4164-ab00-9ac3c1f87fb5
DEATH AND - https://www.brighteon.com/8144b256-4759-48d4-b448-a8935299b651
WHAT GERMANY AND THE EU DOES NOT WANT YOU TO KNOW! - https://www.brighteon.com/e1bc361e-3659-4bda-b243-5e8c7d2f718b
THE BATTLE FOR MARIUPOL - https://www.brighteon.com/0aa98a93-a77e-4cd5-a8a6-64369229dca8
UKRAINE AND WESTERN PROPAGANDA - JOHN PILGER - https://www.bitchute.com/video/A9t95SDRSYxe/
THINK! - https://www.brighteon.com/77f7ac87-7776-44f5-aa1c-a065a4ca98d9
HUMANS ARE TRACKABLE AND HACKABLE - https://www.brighteon.com/bf63deec-75e3-41ef-8293-4b445e20756e
UK COLUMN NEWS - THE SERIOUS ISSUE OF "VACCINE DAMAGE" ITS ALL COMING OUT! - THE UK GOV PULLS THE DAMMING DATA SO YOU DONT CATCH ON! - https://www.bitchute.com/video/Mew2jCadGCmm/
CLARE DALY SLAMS NAZI IN THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/4dc61487-69b0-40b1-86d1-9280091aa0c9
THIS YOUNG LADY SHOULD BE THE PRIME MINISTER OF UK - https://www.bitchute.com/video/BUoFkOsnJitg/
SITUATION IN THE UK 9 /4 /2022 - https://www.brighteon.com/7ad0a4f1-41c6-4431-a827-3717e5957ab9
COCKEREL GOBLETS TO USHER IN THE H1N1-5 GOF BIRD FLU THEY MADE IN UKRAINE BIO LABS - ???????????? - https://www.bitchute.com/video/GMJA8lSxlqow/
H1N1-5 BIRD FLU PLANDEMIC GATES FUNDED GOF NEXT PANDEMIC - https://www.bitchute.com/video/V0WC6lXclThg/ THEY ARE THE NWO DEATH CULT!
THE NAZI WORLD ORDER! - WAKE UP!!!!!!!!! - https://www.brighteon.com/58451a75-871b-4bba-997a-d87eeef5fff8
URGENT! -SOS https://www.brighteon.com/9b391561-b44c-40c1-a553-81d97240bcdf
YOUR ALL GOING TO HAVE TO "CHIP IN" - NO WAY! - https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/
HUNTERS BECOME HUNTED! - https://www.brighteon.com/f7183067-c472-402d-8705-1d478b7347da
COVID INVESTIGATIONS CONTINUE - DR REINER FUELLMICH DR SHERRI TENPENNY - https://www.brighteon.com/d2ae719c-105f-4320-821a-ac296e50fcc8
37 BILLION! WHERE IS THE MONEY GONE BORIS????? -https://www.brighteon.com/51ca7dd6-d254-47b1-88c9-5c343f33792d
CLARE DALY ADRESSES THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/8b341e8d-d1bf-4398-b59e-80cb7651e83a
MRNA VACCINE REGRET! - https://www.brighteon.com/264bd1ce-136f-4164-ab00-9ac3c1f87fb5
DEATH AND - https://www.brighteon.com/8144b256-4759-48d4-b448-a8935299b651
WHAT GERMANY AND THE EU DOES NOT WANT YOU TO KNOW! - https://www.brighteon.com/e1bc361e-3659-4bda-b243-5e8c7d2f718b
THE BATTLE FOR MARIUPOL - https://www.brighteon.com/0aa98a93-a77e-4cd5-a8a6-64369229dca8
UKRAINE AND WESTERN PROPAGANDA - JOHN PILGER - https://www.bitchute.com/video/A9t95SDRSYxe/
THINK! - https://www.brighteon.com/77f7ac87-7776-44f5-aa1c-a065a4ca98d9
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