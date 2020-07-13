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PRESIDENT TRUMP SAYS US LEAVING WHO BUT THEN OPENLY SUPPORTS GAVI AND BILL GATES - EEARTS (VIDEO)
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94 views • July 13, 2020
PRESIDENT DONALD J. TRUMP says he is ending US support of the World Hell Organization (WHO) but is leaving the US as a member nation of the United Nations (UN), so NOTHING HAS REALLY CHANGED. In the same Press Conference he said he is backing GAVI and Bill Gates with THE FINAL SOLUTION (aka Covid-19 GMO Vaccination), and even said THEY can set-up shop on the White House lawn if needed. He even praises the NWO Politician Boris Johnson that has already stated the COVID-19 shot will be MANDATORY FOR ALL UK CITIZENS. Many Truthers have no clue that Trump has still done NOTHING to actually help Americans except Lip Service. Bill Gates is not arrested, Fauci and Birx are not arrested, Trump ordered 500 million of the The Final Solution vaccinations for the USA. Furthermore, we only have 330 million people and 50% of people say THEY WILL NOT CONSENT TO THE FINAL SOLUTION vaccination. Trump has activated the US military to administer the shot which has never been done in history. Finally, Trump has also just extended the military deployment on the Southern Border Wall for an additional year until the wall is fully completed. For those that still don't know, THE WALL is to keep Americans and Canadians from fleeing southbound when they close the border for good and roll out the MANDATORY Final Solution, it has nothing to do with keeping Mexicans out of the USA. Right now is likely the small window of opportunity to flee south, if you do not take advantage of this small window of opportunity you will likely either be TAKING THE GMO VACCINE or DIE FIGHTING THE US GOVERNMENT. If you can't see this by now, you are both BLIND and UNCONSCIOUS. Just know that if you do decide to stand your ground and fight, it will likely be a gun fight against advanced technology weapons, and possibly even non-human aggressors, so get into the right MIND SET.
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Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on MeWe
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https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
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IF THIS DOESN'T WAKE YOU UP, "NOTHING WILL" - WAIT TILL THE END - BRIAN YOUNG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2753757f-1943-4cca-b9ab-993d546c1354
TAKEOVER OF AMERICA: DID TRUMP HAND THE USA OVER TO FEMA? - DEBBIE JIMENEZ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/9e7f6ae8-7fe7-4842-9c0e-7e162a4766ce
ITALIAN PARLIAMENT MEMBER SARA CUNIAL CALLS FOR BILL GATES ARREST DURING COVID19 DEBATE (VIDEO)
https://www.brighteon.com/ef8af21a-930d-42c4-bcbe-5b7d93421b0f
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
THE GLOBAL HEALTH MAFIA PROTECTION RACKET - AMAZING POLLY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/707020e0-930c-48c7-9629-106dda72754b
MORE PUBLIC HEALTH MAFIA CONNECTIONS - AMAZING POLLY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/5dec4aca-3c9c-4e25-a0df-f14ff5f634f2
BOOM! GUESS WHO IS CALLING THE SHOTS ON HUMAN EXPERIMENTATION? - AMAZING POLLY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/5dccd24c-01c7-4fbd-9f0b-c6ea60fd3ad7
HOW BILL GATES MONOPOLIZED GLOBAL HEALTH - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/595e6ccc-5fdc-45df-bb3c-685deb9a778f
BILL GATES' PLAN TO VACCINATE THE WORLD - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/358e07f1-3962-45a0-a193-b2a080423eeb
BILL GATES AND THE POPULATION CONTROL GRID - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8427ca15-50ee-4b0c-8ff7-1f1f44206581
MEET BILL GATES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/e531d29a-32c4-4b5e-8dfa-073f6144e228
WHO CONTROLS THE GATES FAMILY? - REALLY GRACEFUL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/59fccf53-6c1d-4799-b5b0-ade31d12df09
UNITED NATIONS AGENDA 21 AND AGENDA 2030 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3274a5e1-2b0b-4717-a062-7fec60dd9f91
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a99d1c7d-e797-4a6a-b1ac-c33e8f0ba5e2
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 2 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/58a9a985-f6f0-4931-9064-640db6bc388b
SPEAKING OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/f7b8fc68-3b3b-416f-a40e-643dd7f900e3
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
"IT BECAME SOMETHING WE GET TO DO TOGETHER, WE'RE PARTNERS IN CRIME" - BILL GATES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2cc0b1c7-04ff-41f9-894f-f7024a8c30bc
Evolutionary Energy Arts (EEARTS)
https://www.evolutionaryenergyarts.com
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