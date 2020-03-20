Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas

Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en ArgentinaCapítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativasedición: marzo 2020____________Protagonista invitada: Chinda Brandolino____________Cita sugerida:Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 5, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.____________Fuentes utilizadas en la confección del presente video:MúsicaTema: A Funeral Of A Provincial VampireArtista: Michał JelonekFuente: YouTubeMichał Jelonek-A Funeral Of A Provincial VampirePublicación: 28 ene. 2009Canal: Jelonek1plTema: BaRockArtista: Michał JelonekFuente: YouTubeMichał Jelonek - BaRockPublicación: 19 ene. 2009Canal: GopiszoklaMaterial audiovisualFuente: YouTubeDiputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PLPublicación: 14 jun. 2018Canal: Honorable Cámara de Diputados de la NaciónFuente: YouTubePLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18Transmitido en vivo el 31 jul. 2018Canal: Senado ArgentinoFuente: YouTubeA FAVOR: GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA - EXMINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN 24-07-18Publicación: 25 jul. 2018Canal: Senado ArgentinoFuente: YouTubeCara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje - los Argumentos de Abortistas Sobre el Tema del AbPublicación: 3 oct. 2019Canal: EWTNespanolFuente: YouTubeEL REPASADOR - CHINDA BRANDOLINOPublicación: 12 nov. 2019Canal: HECHOS PELOTA PRODUCCIONESFuente: YouTubeDra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los IgnorantesPublicación: 27 mar. 2019Canal: Los Ignorantes____________Editorial completa:Capítulo 1 - DescargoCapítulo 2 - Vida y Control de PoblaciónCapítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de MujeresCapítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitariasCapítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamientoCapítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas