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Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
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5 views • March 20, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
edición: marzo 2020
____________
Protagonista invitada: Chinda Brandolino
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 5, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Tema: A Funeral Of A Provincial Vampire
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mbp3b7uehx0
Michał Jelonek-A Funeral Of A Provincial Vampire
Publicación: 28 ene. 2009
Canal: Jelonek1pl
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/zFDJkrNpfRI
A FAVOR: GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA - EXMINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 25 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/l9j2jwWrez0
Cara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje - los Argumentos de Abortistas Sobre el Tema del Ab
Publicación: 3 oct. 2019
Canal: EWTNespanol
Fuente: YouTube
https://youtu.be/5LkkDSK14JY
EL REPASADOR - CHINDA BRANDOLINO
Publicación: 12 nov. 2019
Canal: HECHOS PELOTA PRODUCCIONES
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
edición: marzo 2020
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Protagonista invitada: Chinda Brandolino
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Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 5, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
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Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Tema: A Funeral Of A Provincial Vampire
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mbp3b7uehx0
Michał Jelonek-A Funeral Of A Provincial Vampire
Publicación: 28 ene. 2009
Canal: Jelonek1pl
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/zFDJkrNpfRI
A FAVOR: GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA - EXMINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 25 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/l9j2jwWrez0
Cara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje - los Argumentos de Abortistas Sobre el Tema del Ab
Publicación: 3 oct. 2019
Canal: EWTNespanol
Fuente: YouTube
https://youtu.be/5LkkDSK14JY
EL REPASADOR - CHINDA BRANDOLINO
Publicación: 12 nov. 2019
Canal: HECHOS PELOTA PRODUCCIONES
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
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Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
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