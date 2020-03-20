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Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
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1 view • March 20, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 4 - ¿Quién da más?
Parte I - estadísticas sanitarias
edición: marzo 2020
____________
Protagonistas invitadas: Chinda Brandolino, Guadalupe Batallán
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 4, parte I, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Obra: Peer Gynt-suite nr. 1, op. 46
Movimiento: I Dovregubbens hall
Compositor: Edvard Grieg (1843-1907)
Dirección: Neeme Järvi
Orquesta: Berliner Philharmoniker
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pPLXNmKvLBQ
Grieg: Peer Gynt / Järvi • Berliner Philharmoniker
Publicación: 14 jun. 2010
Canal: Berliner Philharmoniker
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: Télam
https://cablera.telam.com.ar/video/30496
Movilización frente al Congreso en reclamo por el aborto legal
Fecha y hora: 19/02/2020 22:44
Fuente: YouTube
https://youtu.be/yJ4Gg6fVhOY
A FAVOR: ADOLFO RUBINSTEIN - MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 24 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/u-XctpKFwjc
Tenso debate entre Mirtha Legrand y Narda Lepes por la despenalización del aborto
Publicación: 16 jul. 2018
Canal: eltrece
Fuente: YouTube
https://youtu.be/zFDJkrNpfRI
A FAVOR: GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA - EXMINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 25 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Nh00h06QVak
PONENCIAS A FAVOR - 10 de Abril de 2018
Publicación: 10 abr. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/9MQBsCyaOsA
Debate por el aborto legal en C5N // Vanina Biasi y Carla Deiana
Publicación: 3 mar. 2018
Canal: Partido Obrero
Fuente: YouTube
https://youtu.be/IJVhY_aycEg
para Florencia de la V mueren 28.382.400 mujeres al año por aborto clandestino
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: coco vergara
Fuente: YouTube
https://youtu.be/6efCJr0CnVI
Macri en contra del aborto. Análisis en Minuto a Minuto
Publicación: 5 oct. 2019
Canal: Youtube C5N
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: TN
https://tn.com.ar/sociedad/aborto-legal-el-tenso-cruce-entre-una-medica-y-una-actriz-en-la-previa-del-debate-de-la-iniciativa_875079
Aborto Legal│El tenso cruce entre una médica y una actriz en la previa del debate en Diputados
Publicación: 12/06/2018
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
Fuente: YouTube
https://youtu.be/gON-8PP6zgQ
The Silent Scream (Full Length)
Publicación: 27 ene. 2012
Canal: Rachel Lubbe
Fuente: YouTube
https://youtu.be/squSWaH3WWA
Fuerte debate en Debo Decir por la despenalización del aborto
Publicación: 10 jun. 2018
Canal: America TV
Bibliografía
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVEs_anteriores/IVE_1988.pdf
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Cifras de España, 1988
Madrid, noviembre 1989
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm#Tabla1
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Cifras de España, 2009-2018
Fuente: Asociación Demográfica Costarricense
http://www.adc-cr.org/aborto_inducido.pdf
Estimación del Aborto Inducido en Costa Rica, 2007
Investigador: Cristian Gómez Ramírez
San José, Costa Rica, junio 2008
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Capítulo 4 - ¿Quién da más?
Parte I - estadísticas sanitarias
edición: marzo 2020
____________
Protagonistas invitadas: Chinda Brandolino, Guadalupe Batallán
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 4, parte I, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Obra: Peer Gynt-suite nr. 1, op. 46
Movimiento: I Dovregubbens hall
Compositor: Edvard Grieg (1843-1907)
Dirección: Neeme Järvi
Orquesta: Berliner Philharmoniker
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pPLXNmKvLBQ
Grieg: Peer Gynt / Järvi • Berliner Philharmoniker
Publicación: 14 jun. 2010
Canal: Berliner Philharmoniker
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: Télam
https://cablera.telam.com.ar/video/30496
Movilización frente al Congreso en reclamo por el aborto legal
Fecha y hora: 19/02/2020 22:44
Fuente: YouTube
https://youtu.be/yJ4Gg6fVhOY
A FAVOR: ADOLFO RUBINSTEIN - MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 24 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/u-XctpKFwjc
Tenso debate entre Mirtha Legrand y Narda Lepes por la despenalización del aborto
Publicación: 16 jul. 2018
Canal: eltrece
Fuente: YouTube
https://youtu.be/zFDJkrNpfRI
A FAVOR: GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA - EXMINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN 24-07-18
Publicación: 25 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Nh00h06QVak
PONENCIAS A FAVOR - 10 de Abril de 2018
Publicación: 10 abr. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: YouTube
https://youtu.be/9MQBsCyaOsA
Debate por el aborto legal en C5N // Vanina Biasi y Carla Deiana
Publicación: 3 mar. 2018
Canal: Partido Obrero
Fuente: YouTube
https://youtu.be/IJVhY_aycEg
para Florencia de la V mueren 28.382.400 mujeres al año por aborto clandestino
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: coco vergara
Fuente: YouTube
https://youtu.be/6efCJr0CnVI
Macri en contra del aborto. Análisis en Minuto a Minuto
Publicación: 5 oct. 2019
Canal: Youtube C5N
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: TN
https://tn.com.ar/sociedad/aborto-legal-el-tenso-cruce-entre-una-medica-y-una-actriz-en-la-previa-del-debate-de-la-iniciativa_875079
Aborto Legal│El tenso cruce entre una médica y una actriz en la previa del debate en Diputados
Publicación: 12/06/2018
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
Fuente: YouTube
https://youtu.be/gON-8PP6zgQ
The Silent Scream (Full Length)
Publicación: 27 ene. 2012
Canal: Rachel Lubbe
Fuente: YouTube
https://youtu.be/squSWaH3WWA
Fuerte debate en Debo Decir por la despenalización del aborto
Publicación: 10 jun. 2018
Canal: America TV
Bibliografía
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVEs_anteriores/IVE_1988.pdf
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Cifras de España, 1988
Madrid, noviembre 1989
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm#Tabla1
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Cifras de España, 2009-2018
Fuente: Asociación Demográfica Costarricense
http://www.adc-cr.org/aborto_inducido.pdf
Estimación del Aborto Inducido en Costa Rica, 2007
Investigador: Cristian Gómez Ramírez
San José, Costa Rica, junio 2008
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
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