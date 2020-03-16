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Aborto - Capítulo 1 - Descargo
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7 views • March 16, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 1 - Descargo
edición: marzo 2020
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 1, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pZWfhPU68P8
La Marcha del #SíSePuede en Mendoza
Transmitido en vivo el 5 oct. 2019
Canal: Mauricio Macri
Fuente: YouTube
https://youtu.be/u-XctpKFwjc
Tenso debate entre Mirtha Legrand y Narda Lepes por la despenalización del aborto
Publicación: 16 jul. 2018
Canal: eltrece
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pB223JOEXoM
Bullrich: "Sobre el aborto tienen que demostrar que no hay vida para despenalizarlo"
Publicación: 28 feb. 2018
Canal: Todo Noticias
Fuente: YouTube
https://youtu.be/ZPR8ih2LmCw
Primer Debate Presidencial 2019
Transmitido en vivo el 13 oct. 2019
Canal: Televisión Pública
Fuente: YouTube
https://youtu.be/ohhQBZn--BA
Michetti ratificó su postura en contra de la legalización del aborto
Publicación: 10 jun. 2018
Canal: America TV
Fuente: YouTube
https://youtu.be/t_Wl4ts19z4
Luis Novaresio en el debate por el aborto
Publicación: 19 feb. 2019
Canal: Primiciasya
Fuente: YouTube
https://youtu.be/P0mUY8HtmEU
Patricia Bullrich: "Estoy a favor de la legalización del aborto"
Publicación: 4 jun. 2018
Canal: America TV
Fuente: YouTube
https://youtu.be/laYQ2DDFmCg
President Obama Speaks at the Planned Parenthood Gala
Publicación: 26 abr. 2013
Canal: The Obama White House
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Bibliografía
Fuente: Senado de Argentina
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Proyecto de Ley, 2018
http://www.senado.gov.ar/micrositios/ive
Buenos Aires, 13 de junio de 2018
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Capítulo 1 - Descargo
edición: marzo 2020
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 1, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pZWfhPU68P8
La Marcha del #SíSePuede en Mendoza
Transmitido en vivo el 5 oct. 2019
Canal: Mauricio Macri
Fuente: YouTube
https://youtu.be/u-XctpKFwjc
Tenso debate entre Mirtha Legrand y Narda Lepes por la despenalización del aborto
Publicación: 16 jul. 2018
Canal: eltrece
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pB223JOEXoM
Bullrich: "Sobre el aborto tienen que demostrar que no hay vida para despenalizarlo"
Publicación: 28 feb. 2018
Canal: Todo Noticias
Fuente: YouTube
https://youtu.be/ZPR8ih2LmCw
Primer Debate Presidencial 2019
Transmitido en vivo el 13 oct. 2019
Canal: Televisión Pública
Fuente: YouTube
https://youtu.be/ohhQBZn--BA
Michetti ratificó su postura en contra de la legalización del aborto
Publicación: 10 jun. 2018
Canal: America TV
Fuente: YouTube
https://youtu.be/t_Wl4ts19z4
Luis Novaresio en el debate por el aborto
Publicación: 19 feb. 2019
Canal: Primiciasya
Fuente: YouTube
https://youtu.be/P0mUY8HtmEU
Patricia Bullrich: "Estoy a favor de la legalización del aborto"
Publicación: 4 jun. 2018
Canal: America TV
Fuente: YouTube
https://youtu.be/laYQ2DDFmCg
President Obama Speaks at the Planned Parenthood Gala
Publicación: 26 abr. 2013
Canal: The Obama White House
Fuente: YouTube
https://youtu.be/Mse-nz5mBxU
Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 13-06-2018 - PL
Publicación: 14 jun. 2018
Canal: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Bibliografía
Fuente: Senado de Argentina
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Proyecto de Ley, 2018
http://www.senado.gov.ar/micrositios/ive
Buenos Aires, 13 de junio de 2018
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
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