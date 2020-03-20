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Aborto - Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
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15 views • March 20, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
edición: marzo 2020
____________
Protagonista invitada: Chinda Brandolino
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 3, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Tema: ViolMachine
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/exAX18PH7vw
Jelonek - ViolMachine (official video)
Publicación: 9 may. 2012
Canal: Mystic Production TV
Tema: Vivaldi: Presto „Le quattro stagioni”
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nAWyV5lpda8
Jelonek - Vivaldi: Presto „Le quattro stagioni” (Official video)
Publicación: 18 nov. 2019
Canal: Mystic Production TV
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
Fuente: YouTube
https://youtu.be/XoO0Ji_o0NA
IVE SENADORA CRISTINA F. DE KIRCHNER 08-08-18
Publicación: 8 ago. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/2eDpm0YMnp4
El presidente Mauricio Macri expuso en el encuentro W20
Transmitido en vivo el 3 oct. 2018
Canal: Casa Rosada - República Argentina
Fuente: YouTube
https://youtu.be/F9wWxq14Nm8
El Informante: Entrevista exclusiva al presidente Rafael Correa y un debate sobre la música chilena.
Publicación: 15 may. 2014
Canal: 24horas.cl
Fuente: YouTube
https://youtu.be/laYQ2DDFmCg
President Obama Speaks at the Planned Parenthood Gala
Publicación: 26 abr. 2013
Canal: The Obama White House
Fuente: YouTube
https://youtu.be/v5HKC-IpXvM
Entrevista con el presidente de Ecuador, Rafael Correa - Diálogos con Julian Assange (E6)
Publicación: 22 may. 2012
Canal: RT en Español
Fuente: YouTube
https://youtu.be/alasBxZsb40
Aldous Huxley interviewed by Mike Wallace : 1958 (Full)
Publicación: 28 sep. 2011
Canal: someoddstuff
Bibliografía
Fuente: bernardoneustadt.org
http://www.bernardoneustadt.org/contenido_128.htm
Entrevista a Juan Domingo Perón
Autor: Bernardo Neustadt
Diciembre 1968
Fuente: Richard Nixon Presidential Library and Museum
https://www.nixonlibrary.gov/sites/default/files/virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf
National Security Study Memorandum 200 - “Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” - carátula original
Dirección: Henry A. Kissinger
24 de abril de 1974
Fuente: United States Agency for International Development
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf
National Security Study Memorandum 200 - "Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” - transcripción digital
Fuente: Academia.edu
https://www.academia.edu/15460244/El_Informe_Kissinger_de_1974_completo
Memorandum Estudio Seguridad Nacional 200 - "Implicancias del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de Estados Unidos e Intereses de Ultramar” - traducción al español
Traducción: Mario Eduardo Rossi
Cuenta: Cristina Franco Cortázar
Imágenes
Fuente: IberLibro
https://www.iberlibro.com/Brave-New-World-Aldous-Huxley-Vanguard/30088586279/bd
Aldous Huxley - Brave New World - portada
Fuente: todocoleccion
https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-science-fiction-fantasy/novela-un-mundo-feliz-aldous-huxley-ed-plaza-janes-marzo-1980~x169352733
Aldous Huxley - Un Mundo Feliz - portada
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
edición: marzo 2020
____________
Protagonista invitada: Chinda Brandolino
____________
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 3, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
____________
Fuentes utilizadas en la confección del presente video:
Música
Tema: ViolMachine
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/exAX18PH7vw
Jelonek - ViolMachine (official video)
Publicación: 9 may. 2012
Canal: Mystic Production TV
Tema: Vivaldi: Presto „Le quattro stagioni”
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nAWyV5lpda8
Jelonek - Vivaldi: Presto „Le quattro stagioni” (Official video)
Publicación: 18 nov. 2019
Canal: Mystic Production TV
Tema: BaRock
Artista: Michał Jelonek
Fuente: YouTube
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Michał Jelonek - BaRock
Publicación: 19 ene. 2009
Canal: Gopiszokla
Material audiovisual
Fuente: YouTube
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 31-07-18
Transmitido en vivo el 31 jul. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/pJKuq5FBO0M
Dra. Chinda Brandolino - Aborto y feminismo en Los Ignorantes
Publicación: 27 mar. 2019
Canal: Los Ignorantes
Fuente: YouTube
https://youtu.be/XoO0Ji_o0NA
IVE SENADORA CRISTINA F. DE KIRCHNER 08-08-18
Publicación: 8 ago. 2018
Canal: Senado Argentino
Fuente: YouTube
https://youtu.be/2eDpm0YMnp4
El presidente Mauricio Macri expuso en el encuentro W20
Transmitido en vivo el 3 oct. 2018
Canal: Casa Rosada - República Argentina
Fuente: YouTube
https://youtu.be/F9wWxq14Nm8
El Informante: Entrevista exclusiva al presidente Rafael Correa y un debate sobre la música chilena.
Publicación: 15 may. 2014
Canal: 24horas.cl
Fuente: YouTube
https://youtu.be/laYQ2DDFmCg
President Obama Speaks at the Planned Parenthood Gala
Publicación: 26 abr. 2013
Canal: The Obama White House
Fuente: YouTube
https://youtu.be/v5HKC-IpXvM
Entrevista con el presidente de Ecuador, Rafael Correa - Diálogos con Julian Assange (E6)
Publicación: 22 may. 2012
Canal: RT en Español
Fuente: YouTube
https://youtu.be/alasBxZsb40
Aldous Huxley interviewed by Mike Wallace : 1958 (Full)
Publicación: 28 sep. 2011
Canal: someoddstuff
Bibliografía
Fuente: bernardoneustadt.org
http://www.bernardoneustadt.org/contenido_128.htm
Entrevista a Juan Domingo Perón
Autor: Bernardo Neustadt
Diciembre 1968
Fuente: Richard Nixon Presidential Library and Museum
https://www.nixonlibrary.gov/sites/default/files/virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf
National Security Study Memorandum 200 - “Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” - carátula original
Dirección: Henry A. Kissinger
24 de abril de 1974
Fuente: United States Agency for International Development
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf
National Security Study Memorandum 200 - "Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” - transcripción digital
Fuente: Academia.edu
https://www.academia.edu/15460244/El_Informe_Kissinger_de_1974_completo
Memorandum Estudio Seguridad Nacional 200 - "Implicancias del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de Estados Unidos e Intereses de Ultramar” - traducción al español
Traducción: Mario Eduardo Rossi
Cuenta: Cristina Franco Cortázar
Imágenes
Fuente: IberLibro
https://www.iberlibro.com/Brave-New-World-Aldous-Huxley-Vanguard/30088586279/bd
Aldous Huxley - Brave New World - portada
Fuente: todocoleccion
https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-science-fiction-fantasy/novela-un-mundo-feliz-aldous-huxley-ed-plaza-janes-marzo-1980~x169352733
Aldous Huxley - Un Mundo Feliz - portada
____________
Editorial completa:
Capítulo 1 - Descargo
https://www.brighteon.com/9109f60a-7948-489d-89d2-d6bafe493284
Capítulo 2 - Vida y Control de Población
https://www.brighteon.com/e2aedfad-9a69-4831-bed7-a2220c3566a9
Capítulo 3 - Informe Kissinger y Encuentros de Mujeres
https://www.brighteon.com/7a6f114d-9e2d-4bd7-a82a-d27ad913a2a1
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte I - estadísticas sanitarias
https://www.brighteon.com/83a4d6fe-1559-4543-9144-892cf2798697
Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Capítulo 5 - Casos de Violación y Respuestas Alternativas
https://www.brighteon.com/e91fa66a-dbaf-452b-b24e-ca9a9c1520c7
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