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Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
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14 views • March 20, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 4 - ¿Quién da más?
Parte II - financiamiento
marzo 2020
______
Protagonistas invitados: Agustín Laje, Nicolás Morás
______
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 4, parte II, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
______
Música
Sonata XII "Folia", Op.1
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Jeannette Sorrell
Apollo's Fire
https://youtu.be/i4qePY2Wdss
Vendome 1212
Michał Jelonek
https://youtu.be/PJAC6oIf9bI
BaRock
Michał Jelonek
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Material audiovisual
https://youtu.be/IAKURpDSLAQ
Cara a Cara - 2019-08-22
https://youtu.be/47WXazXJPws
Nicolás Morás || FEMINISMO...
https://www.ted.com/talks/bill_gates/transcript#t-245026
Bill Gates - Innovating to zero!
https://youtu.be/90AKv8bE44A
¿Como se financia el lobby feminista?...
https://youtu.be/KB8_g6HPT3I
¿Quién es Nicolás Morás?...
https://youtu.be/YeThpbBGNQ8
George Soros 1998...
https://youtu.be/LRJNl4faTVA
Golden Globes 2020...
https://youtu.be/OzNmV_oetI8
24 de SEP. Reunión...
https://youtu.be/W_56X7R1Y_0
Mujica y George Soros...
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN...
https://youtu.be/u6miVhlb0wk
#EducandoAlAntiderecho...
https://youtu.be/l9j2jwWrez0
Cara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje...
https://youtu.be/_rJB6gvlFQU
Fundadora del Feminismo habla de su trabajo...
https://youtu.be/yJ4Gg6fVhOY
A FAVOR: ADOLFO RUBINSTEIN...
https://youtu.be/6KG_K3hWEwU
Nixon Discusses over population of cities 1967
https://youtu.be/ozlbeXrb_5A
A Conversation with Bill Gates...
https://youtu.be/6efCJr0CnVI
Macri en contra del aborto...
Bibliografía y hemerografía
Ford Foundation
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all
Grants Database
KontraInfo
https://kontrainfo.com/finalmente-se-supo-la-lista-de-politicos-argentinos-apoyados-por-george-soros-y-la-open-society
Finalmente se supo: La lista de políticos argentinos...
Cosecha Roja
http://cosecharoja.org
Home
Open Society Foundations
https://www.opensocietyfoundations.org/george-soros
George Soros
Página|12
https://www.pagina12.com.ar/251006-el-senado-tuvo-su-primera-capacitacion-de-genero
El Senado tuvo su primera capacitación de género
infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/16/mujeres-que-no-quieren-ser-madres-tener-hijos-para-que-te-cuiden-de-viejita-es-super-egoista
Mujeres que no quieren ser madres...
infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/12/espia-feminista-la-argentina-que-fingio-un-embarazo-para-develar-como-opera-la-red-internacional-que-busca-impedir-abortos
Espía feminista: la argentina que fingió un embarazo...
openDemocracy
https://www.opendemocracy.net/en/supporters
Our supporters
infobae
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/01/24/george-soros-donara-1000-millones-de-dolares-para-crear-una-red-mundial-de-universidades-contra-el-autoritarismo
George Soros donará 1.000 millones de dólares...
Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/files/1689/1689.txt
Margaret Sanger - The Pivot of Civilization
New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/bc_organizations.php
Birth Control Organizations
New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_ippf.php
Birth Control Organizations - International Planned Parenthood Federation
IPPF
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2008.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2009.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2010.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/financialstatements_2011_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/fin_financialreport_2013-2014_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014-2015.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2017-06/FinancialReport_2016.pdf
Financial Statements 2008-2011, 2014, 2016
Casa FUSA
https://grupofusa.org
Socios y Aliados
Casa FUSA
https://grupofusa.org/materiales
Materiales - Tarjetones ESI
Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sex_Education
Sex Education
Imágenes
Twitter
https://twitter.com/Val_Voshchevska/status/1026753532853186560
New York Times, 7-08-2018 - edición impresa, contratapa
Cuenta: @Val_Voshchevska
Twitter
https://twitter.com/claudiapineiro/status/1026784668266508289
New York Times, 7-08-2018 - imagen de contratapa
Cuenta: @claudiapineiro
KontraInfo
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos1.jpg
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos2.jpg
(...y así siguiendo, hasta...)
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos15.jpg
Argentina - Trustable leaders for OSF & OSI LR1
Capítulo 4 - ¿Quién da más?
Parte II - financiamiento
marzo 2020
______
Protagonistas invitados: Agustín Laje, Nicolás Morás
______
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 4, parte II, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
______
Música
Sonata XII "Folia", Op.1
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Jeannette Sorrell
Apollo's Fire
https://youtu.be/i4qePY2Wdss
Vendome 1212
Michał Jelonek
https://youtu.be/PJAC6oIf9bI
BaRock
Michał Jelonek
https://youtu.be/QMamJvNAhdE
Material audiovisual
https://youtu.be/IAKURpDSLAQ
Cara a Cara - 2019-08-22
https://youtu.be/47WXazXJPws
Nicolás Morás || FEMINISMO...
https://www.ted.com/talks/bill_gates/transcript#t-245026
Bill Gates - Innovating to zero!
https://youtu.be/90AKv8bE44A
¿Como se financia el lobby feminista?...
https://youtu.be/KB8_g6HPT3I
¿Quién es Nicolás Morás?...
https://youtu.be/YeThpbBGNQ8
George Soros 1998...
https://youtu.be/LRJNl4faTVA
Golden Globes 2020...
https://youtu.be/OzNmV_oetI8
24 de SEP. Reunión...
https://youtu.be/W_56X7R1Y_0
Mujica y George Soros...
https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN...
https://youtu.be/u6miVhlb0wk
#EducandoAlAntiderecho...
https://youtu.be/l9j2jwWrez0
Cara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje...
https://youtu.be/_rJB6gvlFQU
Fundadora del Feminismo habla de su trabajo...
https://youtu.be/yJ4Gg6fVhOY
A FAVOR: ADOLFO RUBINSTEIN...
https://youtu.be/6KG_K3hWEwU
Nixon Discusses over population of cities 1967
https://youtu.be/ozlbeXrb_5A
A Conversation with Bill Gates...
https://youtu.be/6efCJr0CnVI
Macri en contra del aborto...
Bibliografía y hemerografía
Ford Foundation
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all
Grants Database
KontraInfo
https://kontrainfo.com/finalmente-se-supo-la-lista-de-politicos-argentinos-apoyados-por-george-soros-y-la-open-society
Finalmente se supo: La lista de políticos argentinos...
Cosecha Roja
http://cosecharoja.org
Home
Open Society Foundations
https://www.opensocietyfoundations.org/george-soros
George Soros
Página|12
https://www.pagina12.com.ar/251006-el-senado-tuvo-su-primera-capacitacion-de-genero
El Senado tuvo su primera capacitación de género
infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/16/mujeres-que-no-quieren-ser-madres-tener-hijos-para-que-te-cuiden-de-viejita-es-super-egoista
Mujeres que no quieren ser madres...
infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/12/espia-feminista-la-argentina-que-fingio-un-embarazo-para-develar-como-opera-la-red-internacional-que-busca-impedir-abortos
Espía feminista: la argentina que fingió un embarazo...
openDemocracy
https://www.opendemocracy.net/en/supporters
Our supporters
infobae
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/01/24/george-soros-donara-1000-millones-de-dolares-para-crear-una-red-mundial-de-universidades-contra-el-autoritarismo
George Soros donará 1.000 millones de dólares...
Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/files/1689/1689.txt
Margaret Sanger - The Pivot of Civilization
New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/bc_organizations.php
Birth Control Organizations
New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_ippf.php
Birth Control Organizations - International Planned Parenthood Federation
IPPF
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2008.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2009.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2010.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/financialstatements_2011_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/fin_financialreport_2013-2014_web.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/financialreport_2014-2015.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2017-06/FinancialReport_2016.pdf
Financial Statements 2008-2011, 2014, 2016
Casa FUSA
https://grupofusa.org
Socios y Aliados
Casa FUSA
https://grupofusa.org/materiales
Materiales - Tarjetones ESI
Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sex_Education
Sex Education
Imágenes
https://twitter.com/Val_Voshchevska/status/1026753532853186560
New York Times, 7-08-2018 - edición impresa, contratapa
Cuenta: @Val_Voshchevska
https://twitter.com/claudiapineiro/status/1026784668266508289
New York Times, 7-08-2018 - imagen de contratapa
Cuenta: @claudiapineiro
KontraInfo
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos1.jpg
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos2.jpg
(...y así siguiendo, hasta...)
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos15.jpg
Argentina - Trustable leaders for OSF & OSI LR1
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