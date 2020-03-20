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Capítulo 4 - ¿Quién da más? - Parte II - financiamiento
Anibal - anotaciones al margen
Anibal - anotaciones al margen
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14 views • March 20, 2020
Editorial personal con motivo del debate mediático-legislativo sobre la legalización del aborto en Argentina
Capítulo 4 - ¿Quién da más?
Parte II - financiamiento
marzo 2020
______
Protagonistas invitados: Agustín Laje, Nicolás Morás
______
Cita sugerida:
https://www.brighteon.com/681521d4-a4e4-4e43-b137-ed10415d9a83
Aníbal Domínguez, Aborto, capítulo 4, parte II, Editorial audiovisual “anotaciones al margen”, marzo 2020.
______
Música

Sonata XII "Folia", Op.1
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Jeannette Sorrell
Apollo's Fire
https://youtu.be/i4qePY2Wdss

Vendome 1212
Michał Jelonek
https://youtu.be/PJAC6oIf9bI

BaRock
Michał Jelonek
https://youtu.be/QMamJvNAhdE

Material audiovisual

https://youtu.be/IAKURpDSLAQ
Cara a Cara - 2019-08-22

https://youtu.be/47WXazXJPws
Nicolás Morás || FEMINISMO...

https://www.ted.com/talks/bill_gates/transcript#t-245026
Bill Gates - Innovating to zero!

https://youtu.be/90AKv8bE44A
¿Como se financia el lobby feminista?...

https://youtu.be/KB8_g6HPT3I
¿Quién es Nicolás Morás?...

https://youtu.be/YeThpbBGNQ8
George Soros 1998...

https://youtu.be/LRJNl4faTVA
Golden Globes 2020...

https://youtu.be/OzNmV_oetI8
24 de SEP. Reunión...

https://youtu.be/W_56X7R1Y_0
Mujica y George Soros...

https://youtu.be/nBvQYA7OG7U
PLENARIO INTERRUPCIÓN...

https://youtu.be/u6miVhlb0wk
#EducandoAlAntiderecho...

https://youtu.be/l9j2jwWrez0
Cara a Cara - 2019-10-04 - 10/03/19 Agustin Laje...

https://youtu.be/_rJB6gvlFQU
Fundadora del Feminismo habla de su trabajo...

https://youtu.be/yJ4Gg6fVhOY
A FAVOR: ADOLFO RUBINSTEIN...

https://youtu.be/6KG_K3hWEwU
Nixon Discusses over population of cities 1967

https://youtu.be/ozlbeXrb_5A
A Conversation with Bill Gates...

https://youtu.be/6efCJr0CnVI
Macri en contra del aborto...

Bibliografía y hemerografía

Ford Foundation
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all
Grants Database

KontraInfo
https://kontrainfo.com/finalmente-se-supo-la-lista-de-politicos-argentinos-apoyados-por-george-soros-y-la-open-society
Finalmente se supo: La lista de políticos argentinos...

Cosecha Roja
http://cosecharoja.org
Home

Open Society Foundations
https://www.opensocietyfoundations.org/george-soros
George Soros

Página|12
https://www.pagina12.com.ar/251006-el-senado-tuvo-su-primera-capacitacion-de-genero
El Senado tuvo su primera capacitación de género

infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/16/mujeres-que-no-quieren-ser-madres-tener-hijos-para-que-te-cuiden-de-viejita-es-super-egoista
Mujeres que no quieren ser madres...

infobae
https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/12/espia-feminista-la-argentina-que-fingio-un-embarazo-para-develar-como-opera-la-red-internacional-que-busca-impedir-abortos
Espía feminista: la argentina que fingió un embarazo...

openDemocracy
https://www.opendemocracy.net/en/supporters
Our supporters

infobae
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/01/24/george-soros-donara-1000-millones-de-dolares-para-crear-una-red-mundial-de-universidades-contra-el-autoritarismo
George Soros donará 1.000 millones de dólares...

Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/files/1689/1689.txt
Margaret Sanger - The Pivot of Civilization

New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/bc_organizations.php
Birth Control Organizations

New York University
https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_ippf.php
Birth Control Organizations - International Planned Parenthood Federation

IPPF
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2008.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2009.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_financial_statements_2010.pdf
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https://www.ippf.org/sites/default/files/fin_financialreport_2013-2014_web.pdf
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Financial Statements 2008-2011, 2014, 2016

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https://grupofusa.org
Socios y Aliados

Casa FUSA
https://grupofusa.org/materiales
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New York Times, 7-08-2018 - edición impresa, contratapa
Cuenta: @Val_Voshchevska

Twitter
https://twitter.com/claudiapineiro/status/1026784668266508289
New York Times, 7-08-2018 - imagen de contratapa
Cuenta: @claudiapineiro

KontraInfo
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos1.jpg
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos2.jpg
(...y así siguiendo, hasta...)
https://i2.wp.com/kontrainfo.com/wp-content/uploads/2018/11/OpenSocietyArgentinaPoliticos15.jpg
Argentina - Trustable leaders for OSF & OSI LR1
Keywords
argentinafeminismoaborto
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