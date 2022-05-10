THE EU GOES ELECTRIC TO STICK IT TO "PUTIN" - ELECTRIC BUSES FROM NOW ON! - ACTUALLY I THINK I WILL WALK AND PUTINS OK - ELECTRIC BUSES THE BEST THING SINCE CHOCOLATE FIREGUARDS. MORE CLOWN WORLD!

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25 views • May 10, 2022
WAKE UP THE LAMBS! OH YOU SHEPARD'S.
VICTORIA AUSTRALIA BEING HEAVY SPRAYED WARNING! - https://www.brighteon.com/2e40b71a-ac99-4aac-8bf2-cb22d29e721c
THEY ARE SLOWLY STARVING AUSTRALIANS PROVINCE BY PROVINCE - NORTH QUEENSLAND GOOD FOOD DUMPED AND FARMERS FORCED TO SELL THEM! - https://www.bitchute.com/video/ErHbzgnR3KS1/
THE SILENT VACCINE GENOCIDE! ON YOU THE PEOPLE - https://www.bitchute.com/video/xSItpcLvd9nu/
THIS MAN GLOWS! - WHY? https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad
GOTCHA! - https://www.brighteon.com/719d9f06-641c-4b15-87da-c5e7765532e7
NOAHIDE UTOPIAN - THE TOWER OF BABEL - YOU NEED TO KNOW! - https://www.bitchute.com/video/7yAGR2z06IWt/
50 TO 70 VENOM'S FOUND IN VAXXED PATIENTS - WERE THESE VENOMS DEVELOPED AND MADE IN UKRAINE? https://www.brighteon.com/9880f851-edc1-484f-b788-f333e5230f6a
DR JANE RUBY - VENOM IN THE VILES - https://www.brighteon.com/0a450182-c60c-4606-929f-e0f0b680eb5d
UKRAINIAN POW ADMITS ALL NEW MEMBERS HAVE TO KILL A CIVILIAN AND ITS VIDEO TAPED - https://www.brighteon.com/76f080dd-027c-46e7-a5be-81534ee2f197
THE APOCALYPSE OF JESUS CHRIST - https://www.brighteon.com/e21a3ccc-6d33-4b70-a5af-a86177d8e5d9
THE BIGGEST EUGENICS REWARD GOES TO - THIS SHILL! - https://www.brighteon.com/a4cbb7e1-38c4-494a-934b-21acb0c9877c
UKRAINIANS SAY IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD HAVE STARVED TO DEATH - https://www.brighteon.com/fce50bc7-acc6-4d29-97be-4901799653c9
SORRY WE POISONED YOU! 3 STRANDS OF AIDS IN THE COVID SHOT , EVERYONE HAS V-AIDS - https://www.brighteon.com/136eb101-e55d-46bd-bea0-ff070a503d4b
GOT THE SHOT? NOW TAKE YOUR CLOT - https://www.brighteon.com/fdb062e3-b182-4f6c-b08e-a7027195665b
BEWARE OF THE NWO SERPENT IN THE GARDEN! - https://www.brighteon.com/81dc45b9-0c67-4f42-9d53-6171b56c7235
DOCTOR SAYS I HAVE TO TEST YOU FOR AIDS! - AUSTRALIA DOCTORS KNOW! - https://www.brighteon.com/8e1eaaf0-23b1-47ed-a3c3-4daabf776798
THE FOG OF WAR - SCOTT RITTER EX US MARINE AND FORMER WEAPONS INSPECTOR - https://www.brighteon.com/db6a489d-bbda-47b8-94db-fdf88e16d082
THE BRITISH HAND - https://www.brighteon.com/029217a0-2ea6-43e4-bdaa-44b3d67ce871
OUT OF BABYLON - https://www.brighteon.com/520c0b17-ddec-40f6-aa3d-04f0e488f8b6
VICTORIA AUSTRALIA BEING HEAVY SPRAYED WARNING! - https://www.brighteon.com/2e40b71a-ac99-4aac-8bf2-cb22d29e721c
THEY ARE SLOWLY STARVING AUSTRALIANS PROVINCE BY PROVINCE - NORTH QUEENSLAND GOOD FOOD DUMPED AND FARMERS FORCED TO SELL THEM! - https://www.bitchute.com/video/ErHbzgnR3KS1/
THE SILENT VACCINE GENOCIDE! ON YOU THE PEOPLE - https://www.bitchute.com/video/xSItpcLvd9nu/
THIS MAN GLOWS! - WHY? https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad
GOTCHA! - https://www.brighteon.com/719d9f06-641c-4b15-87da-c5e7765532e7
NOAHIDE UTOPIAN - THE TOWER OF BABEL - YOU NEED TO KNOW! - https://www.bitchute.com/video/7yAGR2z06IWt/
50 TO 70 VENOM'S FOUND IN VAXXED PATIENTS - WERE THESE VENOMS DEVELOPED AND MADE IN UKRAINE? https://www.brighteon.com/9880f851-edc1-484f-b788-f333e5230f6a
DR JANE RUBY - VENOM IN THE VILES - https://www.brighteon.com/0a450182-c60c-4606-929f-e0f0b680eb5d
UKRAINIAN POW ADMITS ALL NEW MEMBERS HAVE TO KILL A CIVILIAN AND ITS VIDEO TAPED - https://www.brighteon.com/76f080dd-027c-46e7-a5be-81534ee2f197
THE APOCALYPSE OF JESUS CHRIST - https://www.brighteon.com/e21a3ccc-6d33-4b70-a5af-a86177d8e5d9
THE BIGGEST EUGENICS REWARD GOES TO - THIS SHILL! - https://www.brighteon.com/a4cbb7e1-38c4-494a-934b-21acb0c9877c
UKRAINIANS SAY IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD HAVE STARVED TO DEATH - https://www.brighteon.com/fce50bc7-acc6-4d29-97be-4901799653c9
SORRY WE POISONED YOU! 3 STRANDS OF AIDS IN THE COVID SHOT , EVERYONE HAS V-AIDS - https://www.brighteon.com/136eb101-e55d-46bd-bea0-ff070a503d4b
GOT THE SHOT? NOW TAKE YOUR CLOT - https://www.brighteon.com/fdb062e3-b182-4f6c-b08e-a7027195665b
BEWARE OF THE NWO SERPENT IN THE GARDEN! - https://www.brighteon.com/81dc45b9-0c67-4f42-9d53-6171b56c7235
DOCTOR SAYS I HAVE TO TEST YOU FOR AIDS! - AUSTRALIA DOCTORS KNOW! - https://www.brighteon.com/8e1eaaf0-23b1-47ed-a3c3-4daabf776798
THE FOG OF WAR - SCOTT RITTER EX US MARINE AND FORMER WEAPONS INSPECTOR - https://www.brighteon.com/db6a489d-bbda-47b8-94db-fdf88e16d082
THE BRITISH HAND - https://www.brighteon.com/029217a0-2ea6-43e4-bdaa-44b3d67ce871
OUT OF BABYLON - https://www.brighteon.com/520c0b17-ddec-40f6-aa3d-04f0e488f8b6
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