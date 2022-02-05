BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

IMPERIAL COLLAGE UK LEAKED SAGE MEMO DOCUMENT, SHOCKING, DISTURBING, AND CRIMINAL FRAUD!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
683 followers
Follow
1
Share
Report
252 views • February 05, 2022
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/

DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171

BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f

COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/

SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d

MRNA VACCINES ARE NOT VACCINES THEY ARE NANO TECH BIO-WEAPONS
this is for the vaccinated - listen carefully YOU HAVE BEEN DUPED! - Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2

DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171

UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650

THE VACCINATED ARE THE ONES MAKING THE SPIKES THAT ACTUALLY HARM THE VACCINATED NOT THE NATURALLY IMMUNE UNJABBED PEOPLE - WHY DO YOU THINK MOST OF THE DOCTORS AND NURSES SAID NO TO THE JAB AND HAD TO REVERSE ALL THERE MANDATES AS ALL THE HOSPITALS WOULD HAVE TO BE CLOSED AND SHUT DOWN - IT WAS A BLUFF! AND IT HAS NOW BACKFIRED AND THE VACCINATED ARE LEARNING THEY WERE TRICKED "BIGTIME" - https://www.brighteon.com/6f1dfdca-aa21-47b6-a07c-f3613b676317

MAX IGAN - AN AUSTRALIAN FALSE FLAG EVENT AT CANBERRA FREEDOM CONVOY - https://www.brighteon.com/22d7dd40-d104-4037-bf62-2acac7b1126c

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

The LINK between Graphine/5G‼️ Connecting Humans With Tec - https://www.brighteon.com/53f9855a-ceec-4539-8d6c-676e6dfebe29

AIR CANADA - pure corruption - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43

UK Department of Health discloses £8.7 billion of losses on PPE it bought during Covid - https://www.youtube.com/watch?v=lV_yIHesD6w

Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2

UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650

SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9

COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/

THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/

hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/

MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7

5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4

THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/

5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae

THIS IS NOT A HOSPITAL ITS A CONCENTRATION CAMP - https://www.brighteon.com/5b76b971-c3fe-4f83-8410-142820aecd18

YELLOW SUBMARINE - NANO TRACKERS FOUND IN VAXX VILES - https://www.brighteon.com/f5aab2f8-d562-4475-9249-cb81cfd292ea

WE KNOW WE SHALL WIN AS WE ARE CONFIDENT IN THE VICTORY OF GOOD OVER EVIL - https://www.brighteon.com/ffb017fe-81c4-45f6-9870-db49fe92ad04

HOW TO MAKE THE CROWN/CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706

YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f

HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085

MANY SOURCES SAYING CANADA PRESIDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
137 Gut bacteria species linked to sleep quality in landmark study of nearly 7,000 adults

137 Gut bacteria species linked to sleep quality in landmark study of nearly 7,000 adults

Willow Tohi
30-Year Study Links Sleeping Nine or More Hours to 17% Higher Mortality Risk

30-Year Study Links Sleeping Nine or More Hours to 17% Higher Mortality Risk

Coco Somers
Study Links 13 Continuous Minutes of Moderate-to-Vigorous Activity to 72% Lower Dementia Risk

Study Links 13 Continuous Minutes of Moderate-to-Vigorous Activity to 72% Lower Dementia Risk

Douglas Harrington
Study Links Exercise, Liver Enzyme GPLD1 to Blood-Brain Barrier Repair

Study Links Exercise, Liver Enzyme GPLD1 to Blood-Brain Barrier Repair

Douglas Harrington
Health Report Highlights Fruits, Nutrients Linked to Brain Health

Health Report Highlights Fruits, Nutrients Linked to Brain Health

Coco Somers
The surprising cognitive boost hiding in your creatine supplement

The surprising cognitive boost hiding in your creatine supplement

Jacob Thomas
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy