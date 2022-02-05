© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
IMPERIAL COLLAGE UK LEAKED SAGE MEMO DOCUMENT, SHOCKING, DISTURBING, AND CRIMINAL FRAUD!
Follow
1
Share
Report
252 views • February 05, 2022
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d
MRNA VACCINES ARE NOT VACCINES THEY ARE NANO TECH BIO-WEAPONS
this is for the vaccinated - listen carefully YOU HAVE BEEN DUPED! - Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650
THE VACCINATED ARE THE ONES MAKING THE SPIKES THAT ACTUALLY HARM THE VACCINATED NOT THE NATURALLY IMMUNE UNJABBED PEOPLE - WHY DO YOU THINK MOST OF THE DOCTORS AND NURSES SAID NO TO THE JAB AND HAD TO REVERSE ALL THERE MANDATES AS ALL THE HOSPITALS WOULD HAVE TO BE CLOSED AND SHUT DOWN - IT WAS A BLUFF! AND IT HAS NOW BACKFIRED AND THE VACCINATED ARE LEARNING THEY WERE TRICKED "BIGTIME" - https://www.brighteon.com/6f1dfdca-aa21-47b6-a07c-f3613b676317
MAX IGAN - AN AUSTRALIAN FALSE FLAG EVENT AT CANBERRA FREEDOM CONVOY - https://www.brighteon.com/22d7dd40-d104-4037-bf62-2acac7b1126c
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
The LINK between Graphine/5G‼️ Connecting Humans With Tec - https://www.brighteon.com/53f9855a-ceec-4539-8d6c-676e6dfebe29
AIR CANADA - pure corruption - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43
UK Department of Health discloses £8.7 billion of losses on PPE it bought during Covid - https://www.youtube.com/watch?v=lV_yIHesD6w
Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2
UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650
SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/
hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
THIS IS NOT A HOSPITAL ITS A CONCENTRATION CAMP - https://www.brighteon.com/5b76b971-c3fe-4f83-8410-142820aecd18
YELLOW SUBMARINE - NANO TRACKERS FOUND IN VAXX VILES - https://www.brighteon.com/f5aab2f8-d562-4475-9249-cb81cfd292ea
WE KNOW WE SHALL WIN AS WE ARE CONFIDENT IN THE VICTORY OF GOOD OVER EVIL - https://www.brighteon.com/ffb017fe-81c4-45f6-9870-db49fe92ad04
HOW TO MAKE THE CROWN/CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f
HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085
MANY SOURCES SAYING CANADA PRESIDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d
MRNA VACCINES ARE NOT VACCINES THEY ARE NANO TECH BIO-WEAPONS
this is for the vaccinated - listen carefully YOU HAVE BEEN DUPED! - Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650
THE VACCINATED ARE THE ONES MAKING THE SPIKES THAT ACTUALLY HARM THE VACCINATED NOT THE NATURALLY IMMUNE UNJABBED PEOPLE - WHY DO YOU THINK MOST OF THE DOCTORS AND NURSES SAID NO TO THE JAB AND HAD TO REVERSE ALL THERE MANDATES AS ALL THE HOSPITALS WOULD HAVE TO BE CLOSED AND SHUT DOWN - IT WAS A BLUFF! AND IT HAS NOW BACKFIRED AND THE VACCINATED ARE LEARNING THEY WERE TRICKED "BIGTIME" - https://www.brighteon.com/6f1dfdca-aa21-47b6-a07c-f3613b676317
MAX IGAN - AN AUSTRALIAN FALSE FLAG EVENT AT CANBERRA FREEDOM CONVOY - https://www.brighteon.com/22d7dd40-d104-4037-bf62-2acac7b1126c
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
The LINK between Graphine/5G‼️ Connecting Humans With Tec - https://www.brighteon.com/53f9855a-ceec-4539-8d6c-676e6dfebe29
AIR CANADA - pure corruption - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43
UK Department of Health discloses £8.7 billion of losses on PPE it bought during Covid - https://www.youtube.com/watch?v=lV_yIHesD6w
Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2
UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650
SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/
hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
THIS IS NOT A HOSPITAL ITS A CONCENTRATION CAMP - https://www.brighteon.com/5b76b971-c3fe-4f83-8410-142820aecd18
YELLOW SUBMARINE - NANO TRACKERS FOUND IN VAXX VILES - https://www.brighteon.com/f5aab2f8-d562-4475-9249-cb81cfd292ea
WE KNOW WE SHALL WIN AS WE ARE CONFIDENT IN THE VICTORY OF GOOD OVER EVIL - https://www.brighteon.com/ffb017fe-81c4-45f6-9870-db49fe92ad04
HOW TO MAKE THE CROWN/CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f
HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085
MANY SOURCES SAYING CANADA PRESIDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.