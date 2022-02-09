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MEET THE 4 SHOT GUY????
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372 views • February 09, 2022
CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET HIV - MAKE THAT COMPLAINT https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
HOWARD STERN - WERE COMING FOR YOU! SALTY CRACKER - https://www.brighteon.com/a339d449-bc5f-404a-885d-ed07f9c49f86
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206
AUSTRALIANS YOU NOW STAND IN YOUR POWER! - https://www.brighteon.com/a3525723-cf09-49ce-8a84-6205a9584430
CANADA - THIS GUY JUST NAILED IT! - https://www.bitchute.com/video/dGL4yhr0rAiB/
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES RIGHT AFTER PRO-VAX JOKE 7TH FEB - A LESSON - NEVER TAKE THE JAB OR THE Lords NAME IN VAIN! ://www.bitchute.com/video/khv3prynoMBl/
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
CANADA STATES BACK PEDALING QUICKLY - THERE RUMBLED! - https://www.brighteon.com/9c99d2b4-6fd2-4812-86e6-2153e8c8a3bf
YOU MIGHT WANNA WATCH THIS! - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
"COMEDIAN" HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
LIARS AND FRAUDS THE LOT OF THEM! - https://www.brighteon.com/985c3222-f47a-4110-a786-01bc1b9ab831
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe
TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/
The Most Important Video You’ll Watch All Year!!! This is Life Saving!!! - https://www.brighteon.com/9f171017-f26d-4c4b-8b85-671a3853f86e
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922
JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
CELEBRITY COLLAPSES AFTER MAKING JOKE ABOUT UNJABBED - https://www.brighteon.com/f6655ebd-1234-4412-82f9-5a0d71456e36
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
ALL NATIONS HAVE TO BOW TO THE WILL OF THE PEOPLE - https://www.brighteon.com/6bcb7d1d-5eba-4ebf-83c8-777b28b4598a
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET HIV - MAKE THAT COMPLAINT https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
HOWARD STERN - WERE COMING FOR YOU! SALTY CRACKER - https://www.brighteon.com/a339d449-bc5f-404a-885d-ed07f9c49f86
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206
AUSTRALIANS YOU NOW STAND IN YOUR POWER! - https://www.brighteon.com/a3525723-cf09-49ce-8a84-6205a9584430
CANADA - THIS GUY JUST NAILED IT! - https://www.bitchute.com/video/dGL4yhr0rAiB/
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES RIGHT AFTER PRO-VAX JOKE 7TH FEB - A LESSON - NEVER TAKE THE JAB OR THE Lords NAME IN VAIN! ://www.bitchute.com/video/khv3prynoMBl/
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
CANADA STATES BACK PEDALING QUICKLY - THERE RUMBLED! - https://www.brighteon.com/9c99d2b4-6fd2-4812-86e6-2153e8c8a3bf
YOU MIGHT WANNA WATCH THIS! - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
"COMEDIAN" HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
LIARS AND FRAUDS THE LOT OF THEM! - https://www.brighteon.com/985c3222-f47a-4110-a786-01bc1b9ab831
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe
TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/
The Most Important Video You’ll Watch All Year!!! This is Life Saving!!! - https://www.brighteon.com/9f171017-f26d-4c4b-8b85-671a3853f86e
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922
JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
CELEBRITY COLLAPSES AFTER MAKING JOKE ABOUT UNJABBED - https://www.brighteon.com/f6655ebd-1234-4412-82f9-5a0d71456e36
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
ALL NATIONS HAVE TO BOW TO THE WILL OF THE PEOPLE - https://www.brighteon.com/6bcb7d1d-5eba-4ebf-83c8-777b28b4598a
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
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