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CANADA -QUICKLY BACK PEDDLING THE MANDATES AND PASS BUT STILL PUSHING THE DEADLY BIO-WEAPON, THEY HAVE NOT STOPPED ANYTHING THEY HAVE JUST RETREATED OUT OF FEAR OF WE THE PEOPLE - A BUNCH OF BLUFFERS!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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240 views • February 08, 2022
CANADA -I LOVE IT HOW THEY TELL YOU IT DOES NOT WORK AND IN THE SAME BREATH ENCOURAGE YOU TO TAKE 3 SHOTS OF THE STUFF THAT DOES NOT WORK! - FRAUDSTERS TO GET YOU QUANTUM CHIPPED! -QUICKLY BACK PEDDLING THE MANDATES AND PASS BUT STILL PUSHING THE DEADLY CLOT SHOT - THEY HAVE NOT STOPPED ANYTHING THEY HAVE JUST RETREATED OUT OF FEAR OF WE THE PEOPLE - A BUNCH OF BLUFFERS! - THEY ARE WALKING ON A TIGHTROPE! WATCH THEM FALL AND THEY ALL WILL! - ITS POPCORN TIME - JUST KEEP THE LOVE IN YOUR HEART CONNECT TO ALL LIVING THINGS AND BREATH IN AND THANK GOD YOUR ALIVE! UNITE AND HELP ONE ANOTHER! COME AND GO IN LOVE ITS THE ROCK THAT NO MAN CAN MOVE.
YOU SHOULD KNOW THEY HAVE COLLECTED AND HARVESTED YOUR DNA THROUGH RT- PCR AND LATERAL FLOW TESTS AND ARE SELLING IT OFF TO CHINA - THE POTENTIAL TO BIO-HACK THE N-TECH VACCINATED WHO THEY ALREADY TRACK AND TRACE - AND THE THREAT OF COVERT ELIMINATION OF POLITICAL LEADERS - ITS A INTERNATIONAL PSYOPP! BUT THE WORLD CAN SEE IT! https://www.brighteon.com/85bfeae6-e6e1-4b8a-8de4-acd2f91fce6f

CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c

ITS TIME FOR THE AIDS SCAM IS IT? -https://www.bitchute.com/video/FBrQUJ0mfY9b/

THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/

BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9

TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb

CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe

OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663

AUSTRALIANS YOU NOW STAND IN YOUR POWER! - https://www.brighteon.com/a3525723-cf09-49ce-8a84-6205a9584430

israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753

TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/

THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399

4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/

DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/

THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922

JABBED LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8

PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554

CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97

(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/

NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942

THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/

Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239

5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50

CELEBRITY COLLAPSES AFTER MAKING JOKE ABOUT UNJABBED - https://www.brighteon.com/f6655ebd-1234-4412-82f9-5a0d71456e36

HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807

COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES RIGHT AFTER PRO-VAX JOKE 7TH FEB - A LESSON - NEVER TAKE THE JAB OR THE Lords NAME IN VAIN! ://www.bitchute.com/video/khv3prynoMBl/

JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206

THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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