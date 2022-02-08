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CANADA -QUICKLY BACK PEDDLING THE MANDATES AND PASS BUT STILL PUSHING THE DEADLY BIO-WEAPON, THEY HAVE NOT STOPPED ANYTHING THEY HAVE JUST RETREATED OUT OF FEAR OF WE THE PEOPLE - A BUNCH OF BLUFFERS!
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240 views • February 08, 2022
CANADA -I LOVE IT HOW THEY TELL YOU IT DOES NOT WORK AND IN THE SAME BREATH ENCOURAGE YOU TO TAKE 3 SHOTS OF THE STUFF THAT DOES NOT WORK! - FRAUDSTERS TO GET YOU QUANTUM CHIPPED! -QUICKLY BACK PEDDLING THE MANDATES AND PASS BUT STILL PUSHING THE DEADLY CLOT SHOT - THEY HAVE NOT STOPPED ANYTHING THEY HAVE JUST RETREATED OUT OF FEAR OF WE THE PEOPLE - A BUNCH OF BLUFFERS! - THEY ARE WALKING ON A TIGHTROPE! WATCH THEM FALL AND THEY ALL WILL! - ITS POPCORN TIME - JUST KEEP THE LOVE IN YOUR HEART CONNECT TO ALL LIVING THINGS AND BREATH IN AND THANK GOD YOUR ALIVE! UNITE AND HELP ONE ANOTHER! COME AND GO IN LOVE ITS THE ROCK THAT NO MAN CAN MOVE.
YOU SHOULD KNOW THEY HAVE COLLECTED AND HARVESTED YOUR DNA THROUGH RT- PCR AND LATERAL FLOW TESTS AND ARE SELLING IT OFF TO CHINA - THE POTENTIAL TO BIO-HACK THE N-TECH VACCINATED WHO THEY ALREADY TRACK AND TRACE - AND THE THREAT OF COVERT ELIMINATION OF POLITICAL LEADERS - ITS A INTERNATIONAL PSYOPP! BUT THE WORLD CAN SEE IT! https://www.brighteon.com/85bfeae6-e6e1-4b8a-8de4-acd2f91fce6f
CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
ITS TIME FOR THE AIDS SCAM IS IT? -https://www.bitchute.com/video/FBrQUJ0mfY9b/
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
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TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/
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DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922
JABBED LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
CELEBRITY COLLAPSES AFTER MAKING JOKE ABOUT UNJABBED - https://www.brighteon.com/f6655ebd-1234-4412-82f9-5a0d71456e36
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES RIGHT AFTER PRO-VAX JOKE 7TH FEB - A LESSON - NEVER TAKE THE JAB OR THE Lords NAME IN VAIN! ://www.bitchute.com/video/khv3prynoMBl/
JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
YOU SHOULD KNOW THEY HAVE COLLECTED AND HARVESTED YOUR DNA THROUGH RT- PCR AND LATERAL FLOW TESTS AND ARE SELLING IT OFF TO CHINA - THE POTENTIAL TO BIO-HACK THE N-TECH VACCINATED WHO THEY ALREADY TRACK AND TRACE - AND THE THREAT OF COVERT ELIMINATION OF POLITICAL LEADERS - ITS A INTERNATIONAL PSYOPP! BUT THE WORLD CAN SEE IT! https://www.brighteon.com/85bfeae6-e6e1-4b8a-8de4-acd2f91fce6f
CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
ITS TIME FOR THE AIDS SCAM IS IT? -https://www.bitchute.com/video/FBrQUJ0mfY9b/
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
AUSTRALIANS YOU NOW STAND IN YOUR POWER! - https://www.brighteon.com/a3525723-cf09-49ce-8a84-6205a9584430
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922
JABBED LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
CELEBRITY COLLAPSES AFTER MAKING JOKE ABOUT UNJABBED - https://www.brighteon.com/f6655ebd-1234-4412-82f9-5a0d71456e36
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES RIGHT AFTER PRO-VAX JOKE 7TH FEB - A LESSON - NEVER TAKE THE JAB OR THE Lords NAME IN VAIN! ://www.bitchute.com/video/khv3prynoMBl/
JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206
THE CHICKENS COME HOME TO ROOST FOR THE ONES WHO PROTECT THE WICKED! AND EVIL! - https://www.brighteon.com/17e883c6-a243-4ba7-a76b-a48d37fe7f41
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