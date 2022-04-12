© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TRUMP WANTS YOU ALL CHIPPED LIKE DOGS! - RFID - WHO WOULD EVER VOTE FOR THIS GUY? - HE IS SELLING THE MARK OF THE BEAST! - DO YOU WANT ONE ???? DODGY DON 2022 FOR GOODNESS SNAKE!
Follow
6
Share
Report
1059 views • April 12, 2022
WATCH THE FULL BIO METRIC PLAN NOW YOU ALL TOOK THE BIO METRIC NANO BOT GENE EDITING DNA CHANGING KILL SHOT - GOODBYE SOUL HELLO INTERNAL DARKNESS! - ITS A NO BRAINER WHY WOULD YOU EVER VOTE FOR ANYONE WHO WANTS YOU ENSLAVED BY THE CORPORATE AND BIG PHARMA CARTELS? - AMERICANS ARE FINISHED! - ONLY IF TRUMP AND BIG PHARMA GETS HIS WAY! - DON OR JO THEY ALL DANCE TO THE SAME KHIZARIAN FIDDLE - NOT A WORD ON THE ADVERSE EFFECTS AND DEATH IT HAS REAKED DEATH AND SUFFERING ACROSS THE NATIONS AND FILLED HOSPITALS FUNERAL PARLOUS AND CREMATORIUMS - JUST COLLATERAL DAMAGE FOR THE WAR ON HUMANS! YOU FIGHT NOT FLESH AND BLOOD BUT YOUR PRINCIPALITYS - WICKEDNESS IN HIGH AND LOW PLACES! THE JAB WAS A BIO METRIC BIO WEAPON! THE VARIANTS ARE JUST SOMETHING TO BLAME THE ADVERSE AND DEADLY EFFECTS ON - PLEASE BE PRESENT! OR YOU TO WILL BE CHIPPED LIKE A DOG! - DOG IS GOD BACKWARDS! ARE YOU AWAKE YET??????????????
CERTIFICATE OF VACCINATION ID = OR COVID19
BOTH CLINTON AND TRUMP WANT YOU CHIPPED, WAKE UP!!!!!!!!!!
https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/
THIS IS COMING TO AMERICA THANKS TO YOUR CROCKED PRESIDENTS - https://www.brighteon.com/be3f1ee2-ce7e-4cc2-8267-c1d8f618a64f
DR ARDIS - YOU NEED TO TREAT PEOPLE AS IF THEY HAD SNAKE VENOM IN THEM - THEY HAVE BEEN POISONED! WITH THE VENOM JAB AND REMDESAPHERE THE 2 DRUGS THE FDA PUSHED! - AND MOST DEADLY! https://www.brighteon.com/60556b94-86af-4eae-aa59-441b02b71c33
WATCH THE WATER - BEWARE! THE SNAKE WAS IN THE GARDEN TOO! - https://www.brighteon.com/399f6b28-67f1-406c-86cd-57dbdd0d3a8e
MIKE THE MAN ADAMS DR ARDIS UPDATE - https://www.brighteon.com/ab478dc5-f223-4754-8d11-eba0a1875b05
THIS IS HOW YOUR RFID WORKS WITH THE 5G TOWERS AND YOU! - BETTER THINK AS THEY WANT OR YOUR GONE! - DO YOU WANT ONE??? - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
YOU ALREADY HAVE BEEN CHIPPED LIKE DOGS ! - https://www.brighteon.com/719d9f06-641c-4b15-87da-c5e7765532e7
THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
THIS VET PROVES YOU ARE CHIPPED LIKE DOGS! - https://www.brighteon.com/45694671-b602-4f42-abef-d1e511172d97
NAZI,S ALWAYS CONFESS THERE WAR CRIMES - UKRAINE - https://www.brighteon.com/26f95200-bd6d-4482-83a4-d3fd7eb1ca4d
UKRAINE COMMENTARY AND UPDATE - https://www.brighteon.com/19e7d7c0-5ba4-4440-8100-b9965667c913
HUMANS NOW BEING HACKED AND TRACKED AND FREEZING UP - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286
THEY MADE 5G TO CHIP YOU TRACK YOU AND KILL YOU! YOUR DNA HARVESTED TESTED AND TARGETED - BEAMED CHIP INDUCED ILLNESS https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
LET THIS RADIOLOGY NURSE SPELL IT OUT TO YOU 5G POISONING NOT CORONA VIRUS! - RADIATION POISONING WORLDWIDE STRAIGHT AFTER THEY TURNED IT ON - CHINA FIRST! - https://www.brighteon.com/42654123-b19c-4deb-9c7f-29635d4d694b
I KNOW LETS! - https://www.brighteon.com/2e356024-2a90-4cef-bce6-41337493da8e
WATCH THE WATER - https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html
its snake venom - https://www.brighteon.com/47d40222-d9a9-4326-a3db-aa19aa219513
DR BRYAN ARDIS - LATEST ON THE VENOM - https://www.brighteon.com/9bcc45d7-cace-4484-975e-7b5c87aa64fb
BITCOIN CONFERENCE - https://www.brighteon.com/7b26eed7-0932-43de-9f3b-11f5789051d7
TRUMP WONT RUN AGAIN! - https://www.brighteon.com/aadb8df7-8b58-4d99-a421-7e73f5c9ff7f
DR MALONE - WHY GLOBALISTS ARE A BIG THREAT TO HUMANITY - https://www.brighteon.com/3e21a8d6-8028-45f3-87f8-d31465282149
CERTIFICATE OF VACCINATION ID = OR COVID19
BOTH CLINTON AND TRUMP WANT YOU CHIPPED, WAKE UP!!!!!!!!!!
https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/
THIS IS COMING TO AMERICA THANKS TO YOUR CROCKED PRESIDENTS - https://www.brighteon.com/be3f1ee2-ce7e-4cc2-8267-c1d8f618a64f
DR ARDIS - YOU NEED TO TREAT PEOPLE AS IF THEY HAD SNAKE VENOM IN THEM - THEY HAVE BEEN POISONED! WITH THE VENOM JAB AND REMDESAPHERE THE 2 DRUGS THE FDA PUSHED! - AND MOST DEADLY! https://www.brighteon.com/60556b94-86af-4eae-aa59-441b02b71c33
WATCH THE WATER - BEWARE! THE SNAKE WAS IN THE GARDEN TOO! - https://www.brighteon.com/399f6b28-67f1-406c-86cd-57dbdd0d3a8e
MIKE THE MAN ADAMS DR ARDIS UPDATE - https://www.brighteon.com/ab478dc5-f223-4754-8d11-eba0a1875b05
THIS IS HOW YOUR RFID WORKS WITH THE 5G TOWERS AND YOU! - BETTER THINK AS THEY WANT OR YOUR GONE! - DO YOU WANT ONE??? - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
YOU ALREADY HAVE BEEN CHIPPED LIKE DOGS ! - https://www.brighteon.com/719d9f06-641c-4b15-87da-c5e7765532e7
THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
THIS VET PROVES YOU ARE CHIPPED LIKE DOGS! - https://www.brighteon.com/45694671-b602-4f42-abef-d1e511172d97
NAZI,S ALWAYS CONFESS THERE WAR CRIMES - UKRAINE - https://www.brighteon.com/26f95200-bd6d-4482-83a4-d3fd7eb1ca4d
UKRAINE COMMENTARY AND UPDATE - https://www.brighteon.com/19e7d7c0-5ba4-4440-8100-b9965667c913
HUMANS NOW BEING HACKED AND TRACKED AND FREEZING UP - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286
THEY MADE 5G TO CHIP YOU TRACK YOU AND KILL YOU! YOUR DNA HARVESTED TESTED AND TARGETED - BEAMED CHIP INDUCED ILLNESS https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
LET THIS RADIOLOGY NURSE SPELL IT OUT TO YOU 5G POISONING NOT CORONA VIRUS! - RADIATION POISONING WORLDWIDE STRAIGHT AFTER THEY TURNED IT ON - CHINA FIRST! - https://www.brighteon.com/42654123-b19c-4deb-9c7f-29635d4d694b
I KNOW LETS! - https://www.brighteon.com/2e356024-2a90-4cef-bce6-41337493da8e
WATCH THE WATER - https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html
its snake venom - https://www.brighteon.com/47d40222-d9a9-4326-a3db-aa19aa219513
DR BRYAN ARDIS - LATEST ON THE VENOM - https://www.brighteon.com/9bcc45d7-cace-4484-975e-7b5c87aa64fb
BITCOIN CONFERENCE - https://www.brighteon.com/7b26eed7-0932-43de-9f3b-11f5789051d7
TRUMP WONT RUN AGAIN! - https://www.brighteon.com/aadb8df7-8b58-4d99-a421-7e73f5c9ff7f
DR MALONE - WHY GLOBALISTS ARE A BIG THREAT TO HUMANITY - https://www.brighteon.com/3e21a8d6-8028-45f3-87f8-d31465282149
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.