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‟ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ”! ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ!
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‟ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ”! ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ! https://ugetube.com/watch/icK6jSBvPshXX9m , https://rumble.com/vjh9fh--1918-40-.html .
"ΔΟΚΤΩΡ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ": ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 Ή 30 ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 15ΧΡΟΝΑ! ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://www.brighteon.com/2724f661-5b37-46be-94d0-5ab63df5fbca , https://ugetube.com/watch/qEkoqHUxfN7IusA , https://rumble.com/vjam5l-32407977.html .
Β. Παπαευαγγέλου: Εμβόλια και στους 15-17 ετών - «Δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες παρενέργειες» https://youtu.be/fF9lmDwJNF4 , https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/15.html .
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; https://www.brighteon.com/f432861e-c8b2-409c-8687-dbf0dd92245d , https://ugetube.com/watch/o9HgDnTrxSaNwsB , https://rumble.com/vj4ppj-32132647.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
NEW CRIMES AGAINST HUMANITY! 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines. NEA ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 .
"ΔΟΚΤΩΡ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ": ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 Ή 30 ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 15ΧΡΟΝΑ! ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://www.brighteon.com/2724f661-5b37-46be-94d0-5ab63df5fbca , https://ugetube.com/watch/qEkoqHUxfN7IusA , https://rumble.com/vjam5l-32407977.html .
Β. Παπαευαγγέλου: Εμβόλια και στους 15-17 ετών - «Δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες παρενέργειες» https://youtu.be/fF9lmDwJNF4 , https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/15.html .
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; https://www.brighteon.com/f432861e-c8b2-409c-8687-dbf0dd92245d , https://ugetube.com/watch/o9HgDnTrxSaNwsB , https://rumble.com/vj4ppj-32132647.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
NEW CRIMES AGAINST HUMANITY! 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines. NEA ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 .
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