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Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ)
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Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: «τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»=«Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;»
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «...Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησιν, πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν, τότε εἶπε, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ καί μή πειθώμεθα; πονηρός πῶς λέγεις; εἰ μέν περί πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιεργάζου. Καί τοῦτο οὐκ οἴκοθεν λέγω τό ὑπόδειγμα, ἀλλ’ ἀπό τῆς θείας Γραφῆς» (P.G. 63, 231A).
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, «ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. 3:15). ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:15 «ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: "ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΗ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ".
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ (Β΄ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ) ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΕΙΝΑΙ "Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ".
Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: «ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΦΕΥΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΝΑΣ ΠΑΡΑΙΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΙΣΤΑΣΘΑΙ» (P.G. 160, σ. 101).
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ... ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»).
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ") ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ, Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω», ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: «τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»=«Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;»
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «...Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησιν, πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν, τότε εἶπε, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ καί μή πειθώμεθα; πονηρός πῶς λέγεις; εἰ μέν περί πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιεργάζου. Καί τοῦτο οὐκ οἴκοθεν λέγω τό ὑπόδειγμα, ἀλλ’ ἀπό τῆς θείας Γραφῆς» (P.G. 63, 231A).
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, «ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. 3:15). ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:15 «ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: "ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΗ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ".
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ (Β΄ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ) ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΕΙΝΑΙ "Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ".
Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: «ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΦΕΥΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΝΑΣ ΠΑΡΑΙΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΙΣΤΑΣΘΑΙ» (P.G. 160, σ. 101).
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ... ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»).
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ") ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΜΕ, Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω», ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
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(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
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