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ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE!
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231 views • May 25, 2021
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊου στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://ugetube.com/watch/WXrc3bW7uRU8VBo , https://rumble.com/vhlh2f--4.000-.-senator-hall-4000-died-from-covid-19-vaccine.html . Το 1976 ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 53 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ.
USA-Senator Hall: ...In 1976, 45 million people were vaccinated for swine flu. About 50 people died and I do not say that lightly because every death is very regrettable but the (vaccination) program was immediately halted because it was considered too risky. 53 Deaths! and we have had approaching 4,000 with the Covid vaccine...
Το VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System δηλαδή Σύστημα Αναφορών Ανεπιθυμήτων Ενεργειών Εμβολίων) SOURCE: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Michaela Rota: https://www.facebook.com/michaela.rota/videos/10226495638246057/?t=25 , Επιτροπή Γερουσίας του Τέξας, Γερουσιαστής Mr Hall.
Ενδιαφέρουσα η αναδρομή στην ιστορία... Με επιγραμματικά στοιχεία που φωνάζουν. Μπορείτε να το δείτε εδώ: https://youtu.be/hSaCYVU6zH4 κι εδώ: https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=49&;clip_id=15926 .
https://www.metrosport.gr/koronoios-mpomp-chol-schedon-4-000-thanatoi-apo-ta-emvolia-stis-ipa-394754 : Μια ομιλία που προκαλεί αίσθηση και προβληματισμό για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έκανε ο γερουσιαστής Μπομπ Χολ.
Μιλώντας στη γερουσία του Τέξας, ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 4.000 θάνατοι στις ΗΠΑ από τα εμβόλια μέσα σε 4 μήνες.
Αναλυτικά όσα είπε στο βίντεο ο Μπομπ Χολ:
«Λίγη ιστορία…
Το 2019 αναφέρθηκαν στο VAR 203 θάνατοι από εμβόλια. Το 2018 αναφέρθηκαν 119 και το 2007 85 θάνατοι. Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και τις 23 Απριλίου 2021, σε ένα διάστημα 4 μηνών, αναφέρθηκαν 3.362 θάνατοι από το εμβόλιο covid. Χονδρικά πέθαναν 30 άνθρωποι την ημέρα από το εμβόλιο αυτό.
Το VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System δηλαδή Σύστημα Αναφορών Ανεπιθυμήτων Ενεργειών Εμβολίων) εκτιμά πως πρόκειται για λιγότερο από το 1% της πραγματικότητας.
Συγκρίνοντας το εμβόλιο covid με το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα, ένα άτομο πέθανε από το εμβόλιο αυτό στο διάστημα 2007-2015.
Αυτά δεν αφορούν γενικότερα τους εμβολιασμούς. Στους 4 μήνες του 2021 είχαμε περισσότερους θανάτους λόγω των πειραματικών εμβολίων covid 19 από όλους συνολικά τους θανάτους εξ’ αιτίας εμβολίων σε μία περίοδο 15 ετών από το 1997 ως το 2013. Επιπλέον, σχεδόν 1.000 εμφράγματα και πάνω από 8.000 νοσηλείες.
Το 1976 εμβολιάστηκαν 45 εκατομμύρια άνθρωποι για τη γρίπη των χοίρων. Πέθαναν μόνο 50 άνθρωποι και δεν το λέω ελαφρά τη καρδία γιατί κάθε θάνατος είναι πολύ δυσάρεστος.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού όμως διακόπηκε ακαριαία επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά ριψοκίνδυνο. 53 θάνατοι!
Και πλησιάζουμε τους 4.000 με το εμβόλιο covid…».
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. COVID-19 VACCINE IS A GENO(DE)CIDE – THOUSANDS DEATHS https://www.brighteon.com/1363fc1c-ae6c-4036-be8a-79e08a45db55 https://ugetube.com/watch/HAueH2GYIEAq3Wf . ΠΗΓΕΣ, SOURCES: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://www.brighteon.com/ab919da3-f809-4434-af69-fa5838dc76a9 , https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 .
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 , https://ugetube.com/watch/z6LJ8X7cG3rSLKY . ΠΗΓΗ: https://healthimpactnews.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
USA-Senator Hall: ...In 1976, 45 million people were vaccinated for swine flu. About 50 people died and I do not say that lightly because every death is very regrettable but the (vaccination) program was immediately halted because it was considered too risky. 53 Deaths! and we have had approaching 4,000 with the Covid vaccine...
Το VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System δηλαδή Σύστημα Αναφορών Ανεπιθυμήτων Ενεργειών Εμβολίων) SOURCE: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Michaela Rota: https://www.facebook.com/michaela.rota/videos/10226495638246057/?t=25 , Επιτροπή Γερουσίας του Τέξας, Γερουσιαστής Mr Hall.
Ενδιαφέρουσα η αναδρομή στην ιστορία... Με επιγραμματικά στοιχεία που φωνάζουν. Μπορείτε να το δείτε εδώ: https://youtu.be/hSaCYVU6zH4 κι εδώ: https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=49&;clip_id=15926 .
https://www.metrosport.gr/koronoios-mpomp-chol-schedon-4-000-thanatoi-apo-ta-emvolia-stis-ipa-394754 : Μια ομιλία που προκαλεί αίσθηση και προβληματισμό για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έκανε ο γερουσιαστής Μπομπ Χολ.
Μιλώντας στη γερουσία του Τέξας, ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 4.000 θάνατοι στις ΗΠΑ από τα εμβόλια μέσα σε 4 μήνες.
Αναλυτικά όσα είπε στο βίντεο ο Μπομπ Χολ:
«Λίγη ιστορία…
Το 2019 αναφέρθηκαν στο VAR 203 θάνατοι από εμβόλια. Το 2018 αναφέρθηκαν 119 και το 2007 85 θάνατοι. Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και τις 23 Απριλίου 2021, σε ένα διάστημα 4 μηνών, αναφέρθηκαν 3.362 θάνατοι από το εμβόλιο covid. Χονδρικά πέθαναν 30 άνθρωποι την ημέρα από το εμβόλιο αυτό.
Το VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System δηλαδή Σύστημα Αναφορών Ανεπιθυμήτων Ενεργειών Εμβολίων) εκτιμά πως πρόκειται για λιγότερο από το 1% της πραγματικότητας.
Συγκρίνοντας το εμβόλιο covid με το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα, ένα άτομο πέθανε από το εμβόλιο αυτό στο διάστημα 2007-2015.
Αυτά δεν αφορούν γενικότερα τους εμβολιασμούς. Στους 4 μήνες του 2021 είχαμε περισσότερους θανάτους λόγω των πειραματικών εμβολίων covid 19 από όλους συνολικά τους θανάτους εξ’ αιτίας εμβολίων σε μία περίοδο 15 ετών από το 1997 ως το 2013. Επιπλέον, σχεδόν 1.000 εμφράγματα και πάνω από 8.000 νοσηλείες.
Το 1976 εμβολιάστηκαν 45 εκατομμύρια άνθρωποι για τη γρίπη των χοίρων. Πέθαναν μόνο 50 άνθρωποι και δεν το λέω ελαφρά τη καρδία γιατί κάθε θάνατος είναι πολύ δυσάρεστος.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού όμως διακόπηκε ακαριαία επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά ριψοκίνδυνο. 53 θάνατοι!
Και πλησιάζουμε τους 4.000 με το εμβόλιο covid…».
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. COVID-19 VACCINE IS A GENO(DE)CIDE – THOUSANDS DEATHS https://www.brighteon.com/1363fc1c-ae6c-4036-be8a-79e08a45db55 https://ugetube.com/watch/HAueH2GYIEAq3Wf . ΠΗΓΕΣ, SOURCES: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://www.brighteon.com/ab919da3-f809-4434-af69-fa5838dc76a9 , https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 .
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 , https://ugetube.com/watch/z6LJ8X7cG3rSLKY . ΠΗΓΗ: https://healthimpactnews.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
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