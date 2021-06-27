© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;
Follow
0
Share
Report
20 views • June 27, 2021
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; https://ugetube.com/watch/o9HgDnTrxSaNwsB , https://rumble.com/vj4ppj-32132647.html .
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑ ΣΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ QR CODE 666 ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb … ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ https://healthimpactnews.com/2021/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ .
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ… ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥ. ΤΟΝΙΖΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΟΤΙ «ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ». ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ…
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ.
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ… Ο ΘΕΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ… ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ.
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΑΝ ΤΙΣ "ΜΑΓΙΣΣΕΣ"... ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΒΙΑΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια (Ψαλμ. 95,5)».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ… ΛΕΜΕ ΣΤΟ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ": "ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ" ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΑΘΕΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ, ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ...
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑ ΣΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ QR CODE 666 ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb … ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ https://healthimpactnews.com/2021/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ .
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ… ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΤΟΥ. ΤΟΝΙΖΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΟΤΙ «ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ». ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ…
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ.
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ… Ο ΘΕΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ… ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ.
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΑΝ ΤΙΣ "ΜΑΓΙΣΣΕΣ"... ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΒΙΑΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια (Ψαλμ. 95,5)».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ… ΛΕΜΕ ΣΤΟ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ": "ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ" ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΑΘΕΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ, ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.