Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 5 Share Add to... Download MP3 Share Report

4141 views • February 02, 2021





Η πρωτοφανής παγκοσμίως αντισυνταγματική φυλάκιση-καραντίνα (lockdown) ολόκληρης της κοινωνίας για μεγάλο μάλιστα και αόριστο χρονικό διάστημα με αφορμή την επίκληση ενός λοιμού (που δεν είναι ό πρώτος που γνωρίζουμε στην ιστορία ούτε ο πιο θανατηφόρος) καθώς και οι υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις χωρίς την συναίνεσή μας (μάσκα, εμβόλιο, διαγνωστικά τεστ, κλπ.) καταπατούν όλες τις Συνταγματικά Κατοχυρωμένες Ελευθερίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται και από τις Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις.

Λοιμούς, έκτακτες συμφορές και μεγάλες καταστροφές βίωσε και θα βιώσει η ανθρωπότητα και στο μέλλον αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την καταρράκωση του ανθρώπινου προσώπου με τον εγκλεισμό και την απομόνωσή του δήθεν για την ασφάλειά του, η οποία δεν έχει νόημα χωρίς την ελευθερία του (ψυχική και σωματική) που εκφράζει την αυτοτελή Αξία του Ανθρώπινου Προσώπου ως ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. Ας σταματήσει επιτέλους η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ της κοινής γνώμης, η τρομοκρατία και η θανατολαγνεία από τους αντίχριστους σιωνιστές δικτάτορες της παγκοσμιοποίησης και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης γιατί αν δούμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό

Ας διασαφηνίσουμε εξαρχής ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ότι σύμφωνα με το μη αναθεωρήσιμο (γιατί εκφράζει την μορφή του Πολιτεύματος) «άρθρο 1, παράγραφος 3: Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα». ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ «ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ», ΟΗΕ, ΚΛΠ…

Ο πρωτοφανής παγκόσμιος εγκλεισμός και η απομόνωση ολόκληρης της κοινωνίας των υγειών με αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές καραντίνες (lockdown) παραβιάζουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ελευθερία μετακίνησης, αυτοδιάθεσης και ανάπτυξη της προσωπικότητας, ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα, ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης) που προστατεύει με σαφήνεια το Σύνταγμά μας στο «άρθρο 5, στις παραγράφους:

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας.

3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά μόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς.



«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005. Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V



ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤΗ πρωτοφανής παγκοσμίως αντισυνταγματική φυλάκιση-καραντίνα (lockdown) ολόκληρης της κοινωνίας για μεγάλο μάλιστα και αόριστο χρονικό διάστημα με αφορμή την επίκληση ενός λοιμού (που δεν είναι ό πρώτος που γνωρίζουμε στην ιστορία ούτε ο πιο θανατηφόρος) καθώς και οι υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις χωρίς την συναίνεσή μας (μάσκα, εμβόλιο, διαγνωστικά τεστ, κλπ.) καταπατούν όλες τις Συνταγματικά Κατοχυρωμένες Ελευθερίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται και από τις Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις.Λοιμούς, έκτακτες συμφορές και μεγάλες καταστροφές βίωσε και θα βιώσει η ανθρωπότητα και στο μέλλον αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την καταρράκωση του ανθρώπινου προσώπου με τον εγκλεισμό και την απομόνωσή του δήθεν για την ασφάλειά του, η οποία δεν έχει νόημα χωρίς την ελευθερία του (ψυχική και σωματική) που εκφράζει την αυτοτελή Αξία του Ανθρώπινου Προσώπου ως ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. Ας σταματήσει επιτέλους η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ της κοινής γνώμης, η τρομοκρατία και η θανατολαγνεία από τους αντίχριστους σιωνιστές δικτάτορες της παγκοσμιοποίησης και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης γιατί αν δούμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εξαιτίας της υποτιθέμενης φονικής πανδημίας του κορωναϊού και οι αυξομειώσεις κυμαίνονται στα ιδία επίπεδα από το 2015 μέχρι και ΤΟ 2020 http://www.freevolition.gr/greece.htm ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο Προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η προστασία της αξίας τoυ ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πoλιτείας» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf . ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (μερικά από τα οποία θα δούμε στην συνέχεια).Ας διασαφηνίσουμε εξαρχής ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ότι σύμφωνα με το μη αναθεωρήσιμο (γιατί εκφράζει την μορφή του Πολιτεύματος) «άρθρο 1, παράγραφος 3: Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα». ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ «ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ», ΟΗΕ, ΚΛΠ…Ο πρωτοφανής παγκόσμιος εγκλεισμός και η απομόνωση ολόκληρης της κοινωνίας των υγειών με αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές καραντίνες (lockdown) παραβιάζουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ελευθερία μετακίνησης, αυτοδιάθεσης και ανάπτυξη της προσωπικότητας, ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα, ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης) που προστατεύει με σαφήνεια το Σύνταγμά μας στο «άρθρο 5, στις παραγράφους:1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας.3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά μόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς.«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005. Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4VΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 https://ugetube.com/watch/zUaqO36nN3tpwRc ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. Keywords freedomnewsliesconstitutionchristsalvationreporttrutheventszionismlawglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracygreeceorthodoxyheretichellascoronavirusreportageplandemic

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