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NEW CRIMES AGAINST HUMANITY! 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines. NEA ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
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132 views • June 05, 2021
NEW CRIMES AGAINST HUMANITY FROM GLOBAL PLANDEMIC ANTICHRIST ZIONISM DICTATORSHIP!!! 5,165 Deaths and 3,994 Permanent Disability Reported Following COVID Vaccines... From the 5/28/2021 release of VAERS data: Found 294,801 cases where Vaccine is COVID19… GENOCITE https://ugetube.com/watch/9k1ZEFznbdaBkbG , https://rumble.com/vi316r-5165-deaths-reported-following-covid-vaccines.-5.165-.html . SOURCE: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΝΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ!!! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 3.994 ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 294.801 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ... ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ... ΠΗΓΕΣ, SOURCES: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
Η οικονομολόγος - γεωπολιτικός και οικονομικός αναλυτής Κάθριν Όστιν Φιτς, πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει το σχέδιο εγκαθίδρυσης αντίχριστης παγκόσμιας σιωνιστικής δικτατορίας. Catherine Austin Fitts Geopolitical and Financial Analyst exposes global dictatorship antichrist plandemic https://www.brighteon.com/677a3e8a-5376-4d01-bb9c-2fd1762b7afa , https://ugetube.com/watch/Brm3KafEji78TKq , https://rumble.com/vhzxfh-catherine-austin-fitts-exposes-global-dictatorship-plandemic.-.html .
Catherine Austin Fitts served as Assistant Secretary of Housing and Urban Development for Housing in the President Bush administration.
Ο ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ MRNA ΕΜΒΟΛΙΩΝ. EUGENICS CREATES HUMAN 2-CYBORG WITH GENE THERAPY OF MRNA VACCINE FOR COVID-19 https://ugetube.com/watch/ggrPEcSErHyA2Yg , https://rumble.com/vhz8vb--me-mrna-.-human-2-cyborg-with-gene-therapy-of-mrna-vaccine.html .
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce .
'Άνθρωπος 2.0 Ένα Κάλεσμα Αφύπνισης του Κόσμου για την Επικινδυνότητα της Γονιδιακής Μετάλλαξης που μπορεί να επιφέρει το Πειραματικό Εμβόλιο νέας τεχνολογίας - Luciferase 666. Ελληνικοί υπότιτλοι https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 .
ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΓΡΙΒΑΣ: ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΥΒΡΙΔΙΑ). Το ποινικό μητρώο της Pfizer! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός! - Καταγγελία στο ΕΣΡ https://www.brighteon.com/364bc39a-1c9d-48ca-bb0a-a69bf87535f2 .
Το εμβόλιο του COVID 19 μπορεί να μας μεταλλάξει γενετικά; Ο Δρ. Andrew Kaufman απαντά στο Reuters. Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID-19 Vaccine Genetically Modifying Humans https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 .
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
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