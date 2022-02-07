AUSTRALIA ANOTHER JABBED HEALTH DISASTER! - TENNIS PLAYER LOOSES HIS ABILITY TO MOVE HIS LEGS - SUPER DUPER SAFE AND EFFECTIVE EYY? - A DEATH SENTENCE THAT SLOWLY DESTROYS YOU!

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284 views • February 07, 2022
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/
https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
WE THE PEOPLE ARE BACKED BY SOLID SCIENCE! - OTTAWA 2022 - https://www.brighteon.com/2b2b122c-cb2e-40d5-a51f-d93baffa72b3
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
SO MANY HAVE BEEN FOOLED! - https://www.brighteon.com/dcd6c8be-1f71-4477-b040-f9917ef3b627
THE DR,S DISCUSS THE GMO BIO WEAPON JAB KNOWN AS MRNA SHOTS - https://www.brighteon.com/c6124e30-541a-4110-b5ea-bf80212a7a4a
FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
ITS MY PET SCAPEGOAT TIME! - https://www.brighteon.com/20708114-3c95-4e88-a32c-3a7340e1d460
WI-FI AIR PODS ARE VERY DANGEROUS - https://www.brighteon.com/39c0feb4-47b6-447c-a2df-869ccbb059ba
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
THE TRUTH ABOUT HUMAN RIGHTS UK - https://www.brighteon.com/c901bb3e-06f4-484a-8de6-2471c0191bae
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
A FIRST HAND ACCOUNT OF ABSOLUTE EVIL - WHY CAN'T THEY SEE? - https://www.bitchute.com/video/gw5HXAIXH0g2/
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
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UK NHS LATEST ADVICE - https://www.brighteon.com/5b514130-d890-493c-832f-e06ea615b932 THE JABS ARE TO BE STOPPED! DO NOT TAKE THE VACCINES!
ARE YOU MAGNETIC AFTER YOU TOOK THE CLOT SHOT? WELL YOUR MEAT IS! - https://www.brighteon.com/a59e19b9-f9c9-4e02-8bbd-3beb2809abb1
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
john o,looney - latest - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
FLUORIDE SLIPED INTO BILL - THERE PLAN TO POISON THE WATER - UK ACT NOW! ITS DEPOPULATION! - UK HOUSE OF LORDS - FEB 2022 https://www.brighteon.com/a6279545-5218-4d96-93e9-00c4a4857ad9
CIA = Chinese Intelligence Arseholes (Monsanto & Big Pharma, Top Agents) - https://www.brighteon.com/7c1869b0-fd73-4525-a7d6-dbed7dac77c3
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/
https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
WE THE PEOPLE ARE BACKED BY SOLID SCIENCE! - OTTAWA 2022 - https://www.brighteon.com/2b2b122c-cb2e-40d5-a51f-d93baffa72b3
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
SO MANY HAVE BEEN FOOLED! - https://www.brighteon.com/dcd6c8be-1f71-4477-b040-f9917ef3b627
THE DR,S DISCUSS THE GMO BIO WEAPON JAB KNOWN AS MRNA SHOTS - https://www.brighteon.com/c6124e30-541a-4110-b5ea-bf80212a7a4a
FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
ITS MY PET SCAPEGOAT TIME! - https://www.brighteon.com/20708114-3c95-4e88-a32c-3a7340e1d460
WI-FI AIR PODS ARE VERY DANGEROUS - https://www.brighteon.com/39c0feb4-47b6-447c-a2df-869ccbb059ba
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
THE TRUTH ABOUT HUMAN RIGHTS UK - https://www.brighteon.com/c901bb3e-06f4-484a-8de6-2471c0191bae
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
A FIRST HAND ACCOUNT OF ABSOLUTE EVIL - WHY CAN'T THEY SEE? - https://www.bitchute.com/video/gw5HXAIXH0g2/
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
MARK STEELE WITH THE LATEST UPDATES - MARK HAS BEEN SHADOW BANNED EVERYWHERE ! SO SHARE THIS EVERYWHERE!
SAVEUSNOW.ORG
UK NHS LATEST ADVICE - https://www.brighteon.com/5b514130-d890-493c-832f-e06ea615b932 THE JABS ARE TO BE STOPPED! DO NOT TAKE THE VACCINES!
ARE YOU MAGNETIC AFTER YOU TOOK THE CLOT SHOT? WELL YOUR MEAT IS! - https://www.brighteon.com/a59e19b9-f9c9-4e02-8bbd-3beb2809abb1
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
john o,looney - latest - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
FLUORIDE SLIPED INTO BILL - THERE PLAN TO POISON THE WATER - UK ACT NOW! ITS DEPOPULATION! - UK HOUSE OF LORDS - FEB 2022 https://www.brighteon.com/a6279545-5218-4d96-93e9-00c4a4857ad9
CIA = Chinese Intelligence Arseholes (Monsanto & Big Pharma, Top Agents) - https://www.brighteon.com/7c1869b0-fd73-4525-a7d6-dbed7dac77c3
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