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Bill Gates: CONSPIRACY THEORIES THOUSANDS DEAD FROM COVID VACCINE! ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ!
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215 views • June 13, 2021
Bill Gates: CONSPIRACY THEORIES THOUSANDS DEAD FROM COVID VACCINE! ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ! https://ugetube.com/watch/RRZuJwK4kfmZuOU , https://rumble.com/vihkfh-bill-gates-conspiracy-thousands-dead-from-covid-vaccine-.html . SOURCES – ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/J-yICEa9K1A , https://youtu.be/MvyfZgyeO5s , https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 , https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 , https://ugetube.com/watch/WXrc3bW7uRU8VBo , https://rumble.com/vhlh2f--4.000-.-senator-hall-4000-died-from-covid-19-vaccine.html .
NEW CRIMES AGAINST HUMANITY! 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines. NEA ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 . SOURCE: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES). https://ugetube.com/watch/9k1ZEFznbdaBkbG , https://rumble.com/vi316r-5165-deaths-reported-following-covid-vaccines.-5.165-.html .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/3e79eacb-a656-4396-a76a-2292054d8073 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c , https://ugetube.com/watch/ctr8t2B63btYhrN , https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html .
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 , https://ugetube.com/watch/WXrc3bW7uRU8VBo , https://rumble.com/vhlh2f--4.000-.-senator-hall-4000-died-from-covid-19-vaccine.html .
NEW CRIMES AGAINST HUMANITY! 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines. NEA ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΜΕΧΡΙ 28/5/2021 5.165 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 . SOURCE: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES). https://ugetube.com/watch/9k1ZEFznbdaBkbG , https://rumble.com/vi316r-5165-deaths-reported-following-covid-vaccines.-5.165-.html .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/3e79eacb-a656-4396-a76a-2292054d8073 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c , https://ugetube.com/watch/ctr8t2B63btYhrN , https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html .
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