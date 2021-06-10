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Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
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111 views • June 10, 2021
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://ugetube.com/watch/HcHiaCpjWOu6lTb , https://rumble.com/vici0t-30816317.html .
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Νόμος 3418, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΡΗΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΑΣ…
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 , ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΕΣΑ ΓΙΑΤΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΚΛΠ.) ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ»!
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 (ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ), ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ… ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ… Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΑΚΙ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; http://www.freevolition.gr/greece.htm . ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΔΙΚΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ Η ΘΙΓΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΡΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΙΑΖΕΙ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ (Ματθ. 26, 26-29)"…
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Νόμος 3418, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΡΗΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΑΣ…
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 , ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΕΣΑ ΓΙΑΤΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΚΛΠ.) ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ»!
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/b9073b98-9cd8-4962-ae39-93345e47cc84 (ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ), ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ… ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ… Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666" http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΑΚΙ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; http://www.freevolition.gr/greece.htm . ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΔΙΚΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ Η ΘΙΓΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΡΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΙΑΖΕΙ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ (Ματθ. 26, 26-29)"…
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».
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