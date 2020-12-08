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ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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217 views • December 08, 2020
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://ugetube.com/watch/xqqlImlv9QItxOm , https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.... ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάτση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ "Τέλος μέ τό παραμύθι τῶν «συνωμοσιολόγων»! Δεῖτε καί ἀκοῦστε τούς πραγματικούς συνωμότες on camera! https://tasthyras.wordpress.com/2020/12/01/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD-%CF%84%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C/ ΑΠΟ ΤΗΝ Μαρία, Ἐκπαιδευτικός ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ... ΓΙΑΤΙ «Ὁ διάβολος κρύβεται στήν λεπτομέρεια»! ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ"... Πολύ σωστά κ. Πιερρακάκη! Καί ἐσεῖς μέ τό ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπιτελεῖο τῶν τεχνοκρατῶν, ὄντως «φροντίζετε» συστηματικά βῆμα-βῆμα (ὅπως τό ὁμολογεῖτε καί μόνος σας) νά ἐξασφαλίσετε πίσω ἀπό κάθε λεπτομέρεια νά ὑπάρχει ὁ διάβολος!
Κλείσατε καί τούς Ἱερούς Ναούς, (ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΝΩ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο "ΠΙΣΤΟΣ;" ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΑΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΣ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ! https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ) ἀπαγορεύσατε καί τήν ἀτομική προσευχή, καταπατήσαστε καί τό συνταγματικά κατοχυρωμένο ἀνθρώπινο δικαίωμα τοῦ θρησκεύειν, ὥστε ὁ διάβολος νά κάνει κουμάντο ἀπροσκόπτως κι ἀνενόχλητος!

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"

"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ https://youtu.be/JUMDWA3Lr4k "στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 1080 HD" ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)

ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ; Ο Αγιορείτης Μ. Χερουβείμ μιλάει την Συγκέντρωση Κατά της Κάρτας του Πολίτη στην Θεσσαλονίκη στις 28-2-2016 ως εκπρόσωπος του Αγίου Όρους https://www.brighteon.com/b3fc971b-ef93-469a-91e5-77de7a46c6d5 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
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healthfreedomlieschristsalvationtruthglobalismpandemicsoulantichristdemocracyorthodoxyhereticecumenismhellascoronavirusplandemicdivine-justiceantichrist-union-of-riligions
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