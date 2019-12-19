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ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ; - Αγιορείτης Μ. Χερουβείμ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
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69 views • December 19, 2019
ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ; Ο Αγιορείτης Μ. Χερουβείμ μιλάει την Συγκέντρωση Κατά της Κάρτας του Πολίτη στην Θεσσαλονίκη στις 28-2-2016 ως εκπρόσωπος του Αγίου Όρους - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ http://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ http://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
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