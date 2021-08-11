Óxido de grafeno: Sustancia tóxica en vacuna ARNm contra COVID-19 - Entrevista con Ricardo Delgado

la atención de los lectores de Global Research esta importante entrevista con Ricardo Delgado Martín, Fundador y Director de Quinta Columna . Ricardo es el responsable de coordinar el análisis del equipo de investigación español sobre los impactos de las nanopartículas de óxido de grafeno contenidas en el vial de la vacuna de ARNm.Los resultados de su análisis por microscopía electrónica y espectroscopía son de gran alcance. El óxido de grafeno es una toxina que desencadena trombos y coagulación sanguínea. También tiene un impacto en el sistema inmunológico. El óxido de grafeno acumulado en los pulmones puede tener efectos devastadores.Los resultados del estudio español sugieren, aún por confirmar y determinar por completo , que las muertes y los “eventos adversos” registrados relacionados con la vacuna (por ejemplo, publicados en los EE. UU. Por los CDC y en la UE) son atribuibles a la presencia de nano óxido de grafeno. -partículas contenidas en el vial de vacuna Covid.De importancia, (reconocido por las autoridades sanitarias nacionales) el óxido de grafeno también está contenido en la mascarilla .El grafeno tiene propiedades electromagnéticas que se han detectado en personas vacunadas. Estos efectos han sido ampliamente documentados y confirmados. Ver el estudio realizado por el Foro Europeo para la Vigilancia de Vacunas.Ricardo Delgado Martín está especializado en bioestadística, microbiología clínica, genética clínica e inmunología.Para más detalles sobre este proyecto ver el informe del Prof. Dr. Pablo Campra Madrid , especialista en Química y Biología, Escuela Superior de Ingenería, Universidad de Almería.Véase el resumen de su informe titulado Detección de óxido de grafeno en suspensión acuosa, estudio observacional en microscopía óptica y electrónica.Estudio completo (inglés).En nombre del equipo de investigación español, Ricardo Delgado Martín recomienda que la vacuna de ARNm experimental covid-19 se cancele y se suspenda de inmediato.Este es un estudio controvertido. Hay científicos y médicos que no están de acuerdo con los resultados del estudio español.La evidencia debe ser verificada o refutada . Lo que se requiere es que científicos independientes y profesionales de la salud realicen sus propios análisis de laboratorio del contenido del vial de la vacuna. Y si se detecta óxido de grafeno, el programa de vacunación debe suspenderse de inmediato.COVID Does Not Exist. Germ Theory Is Fraud.Why You Cannot "Catch" A Virus.The Spike Protein Has Never Existed.The Spike Protein Is Nothing More Than Graphene Inside Your Body And Spiking You.COVID = Graphene + 4G/5G. The mRNA Vials Have Almost 100% Graphene Oxide.Italy’s Postmortem On Dead Corona Patients. 5G Electromagnetic Radiation Responsible For Deaths.FOIs Reveal That Health/Science Institutions Around The World Have No Record Of SARS-CoV-2 Isolation/Purification, Anywhere, Ever.How To Eliminate Excess Graphene Oxide Before It Causes Thrombotic and Cardiovascular Complications.Graphene Oxide is a toxic chemical substance and has electromagnetic properties. Graphene Oxide generates thrombogenicity, triggers thrombi, blood coagulation and collapse of immune system, accumulated in the lungs can have devastating impacts.Fuente:Seguir Global Research:Playlist: