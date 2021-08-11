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Óxido de grafeno: Sustancia tóxica en vacuna ARNm contra COVID-19 - Entrevista con Ricardo Delgado
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699 views • August 11, 2021
la atención de los lectores de Global Research esta importante entrevista con Ricardo Delgado Martín, Fundador y Director de Quinta Columna . Ricardo es el responsable de coordinar el análisis del equipo de investigación español sobre los impactos de las nanopartículas de óxido de grafeno contenidas en el vial de la vacuna de ARNm.

Los resultados de su análisis por microscopía electrónica y espectroscopía son de gran alcance. El óxido de grafeno es una toxina que desencadena trombos y coagulación sanguínea. También tiene un impacto en el sistema inmunológico. El óxido de grafeno acumulado en los pulmones puede tener efectos devastadores.

Los resultados del estudio español sugieren, aún por confirmar y determinar por completo , que las muertes y los “eventos adversos” registrados relacionados con la vacuna (por ejemplo, publicados en los EE. UU. Por los CDC y en la UE) son atribuibles a la presencia de nano óxido de grafeno. -partículas contenidas en el vial de vacuna Covid.

De importancia, (reconocido por las autoridades sanitarias nacionales) el óxido de grafeno también está contenido en la mascarilla .

El grafeno tiene propiedades electromagnéticas que se han detectado en personas vacunadas. Estos efectos han sido ampliamente documentados y confirmados. Ver el estudio realizado por el Foro Europeo para la Vigilancia de Vacunas.
https://www.globalresearch.ca/study-electromagnetism-vaccinated-persons-luxembourg/5749516

Ricardo Delgado Martín está especializado en bioestadística, microbiología clínica, genética clínica e inmunología.

Para más detalles sobre este proyecto ver el informe del Prof. Dr. Pablo Campra Madrid , especialista en Química y Biología, Escuela Superior de Ingenería, Universidad de Almería.

Véase el resumen de su informe titulado Detección de óxido de grafeno en suspensión acuosa, estudio observacional en microscopía óptica y electrónica.
https://www.globalresearch.ca/graphene-oxide-detection-aqueous-suspension/5749529

Estudio completo (inglés).
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf

En nombre del equipo de investigación español, Ricardo Delgado Martín recomienda que la vacuna de ARNm experimental covid-19 se cancele y se suspenda de inmediato.

Este es un estudio controvertido. Hay científicos y médicos que no están de acuerdo con los resultados del estudio español.

La evidencia debe ser verificada o refutada . Lo que se requiere es que científicos independientes y profesionales de la salud realicen sus propios análisis de laboratorio del contenido del vial de la vacuna. Y si se detecta óxido de grafeno, el programa de vacunación debe suspenderse de inmediato.

COVID Does Not Exist. Germ Theory Is Fraud.
https://www.brighteon.com/176ea0b0-c624-47ef-8547-20be296646b1

Why You Cannot "Catch" A Virus.
https://www.brighteon.com/e4797465-7d9b-427c-95d1-a2029e8b9778

The Spike Protein Has Never Existed.
https://www.brighteon.com/d088e4cb-160d-44db-92f0-ba59ccbb793a

The Spike Protein Is Nothing More Than Graphene Inside Your Body And Spiking You.
https://www.brighteon.com/832d5752-135a-4aed-91f1-41e2a27c51b8

COVID = Graphene + 4G/5G. The mRNA Vials Have Almost 100% Graphene Oxide.
https://www.brighteon.com/7fd888d4-5b0b-4400-b451-accefed73c51

Italy’s Postmortem On Dead Corona Patients. 5G Electromagnetic Radiation Responsible For Deaths.
https://9newsng.com/this-covid-19-nonsense-italys-postmortem-on-dead-corona-patients-proves-its-a-global-scam-5g-electromagnetic-radiation-responsible-for-deaths

FOIs Reveal That Health/Science Institutions Around The World Have No Record Of SARS-CoV-2 Isolation/Purification, Anywhere, Ever.
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification

How To Eliminate Excess Graphene Oxide Before It Causes Thrombotic and Cardiovascular Complications.
https://www.brighteon.com/f26f7b56-162d-41b7-bd56-ff1b1b0d4986
https://www.brighteon.com/522d012f-b140-4f63-be0d-1f71a3039e2d

Graphene Oxide is a toxic chemical substance and has electromagnetic properties. Graphene Oxide generates thrombogenicity, triggers thrombi, blood coagulation and collapse of immune system, accumulated in the lungs can have devastating impacts.

Fuente:
https://www.globalresearch.ca/video-graphene-oxide-a-toxic-substance-in-the-vial-of-the-covid-19-mrna-vaccine/5750340
https://www.globalresearch.ca/does-the-virus-exist-the-sars-cov-2-has-not-been-isolated-biggest-fraud-in-medical-history/5752066
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652

Seguir Global Research:
https://www.globalresearch.ca
https://vimeo.com/globalresearch

Playlist:
https://www.brighteon.com/watch/5913a07e-c07a-48a9-a668-5de329df02aa
https://www.brighteon.com/watch/3cc3e794-6ab5-411f-824f-985ffa013ae8
Keywords
healthprotestmaskvaccinenwomedicinepandemicdoctorspainfaucipassportspanishlockdowncoronaviruscovid-19pcrcovidplandemicglobal researchscamdemicmrnamichel chossudovskyricardo delgadographene oxidetoxic substance
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