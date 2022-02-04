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THIS IS HAPPENING NOW IN MOST NWO GATES FUNDED HOSPITALS - TIME TO FIGHT BACK RIGHT NOW! THE HOSPITAL HORROR SHOW!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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261 views • February 04, 2022
THE HOSPITAL HORROR SHOW!

BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f

SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d

The LINK between Graphine/5G‼️ Connecting Humans With Tec - https://www.brighteon.com/53f9855a-ceec-4539-8d6c-676e6dfebe29

PASTOR ARTUR GIVES SPEECH TO THE CANADIAN TRUCKERS - https://www.brighteon.com/30f367cb-d8e8-40d6-add2-277dd93a2965

EPIC Speech: Corporal Bulford Resigns as PM Trudeau's Personal Security - https://www.brighteon.com/98b7905b-8863-4994-a52f-b7ff33ef5395

UNIVERSITYS OF MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/e31cac94-242a-4188-b475-c969aba84650

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

MAX IGAN - AN AUSTRALIAN FALSE FLAG EVENT AT CANBERRA FREEDOM CONVOY - https://www.brighteon.com/22d7dd40-d104-4037-bf62-2acac7b1126c

MRNA VACCINES ARE NOT VACCINES THEY ARE NANO TECH BIO-WEAPONS
this is for the vaccinated - listen carefully YOU HAVE BEEN DUPED! - Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2
THE VACCINATED ARE THE ONES MAKING THE SPIKES THAT ACTUALLY HARM THE VACCINATED NOT THE NATURALLY IMMUNE UNJABBED PEOPLE - WHY DO YOU THINK MOST OF THE DOCTORS AND NURSES SAID NO TO THE JAB AND HAD TO REVERSE ALL THERE MANDATES AS ALL THE HOSPITALS WOULD HAVE TO BE CLOSED AND SHUT DOWN - IT WAS A BLUFF! AND IT HAS NOW BACKFIRED AND THE VACCINATED ARE LEARNING THEY WERE TRICKED "BIGTIME" - https://www.brighteon.com/6f1dfdca-aa21-47b6-a07c-f3613b676317

YELLOW SUBMARENE - NANO TRACKERS FOUND IN VAXX VILES - https://www.brighteon.com/f5aab2f8-d562-4475-9249-cb81cfd292ea

Widow from the vaccine has a message to everyone - https://www.brighteon.com/278e3795-a7c2-4f40-94a5-ae1b5a4b7cf2

AIR CANADA CORUPTION AND FRAUD! NWO SHENANIGANS - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43

UK Department of Health discloses £8.7 billion of losses on PPE it bought during Covid - https://www.youtube.com/watch?v=lV_yIHesD6w

UK COLUMN NEWS - 4TH FEBRUARY 2022 - https://www.bitchute.com/video/C7JoCZcFutXu/

ITV DR CLAIMS ENERGY PRICES RISES INCREASE THE CHANCES OF HEART ATTACKS & STROKES - https://www.bitchute.com/video/F126JGQ3W60/

REMEMBER GOOD PEOPLE - DONT ACT THE GOAT! - https://www.brighteon.com/da09a8a7-f663-41a6-9d70-416673f390af

SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9

COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/

THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/

hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e

5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/

MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7

5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4

THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/

5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae

YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f

HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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