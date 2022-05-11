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ZELENSKY TURNS OF EUROPE'S GAS SUPPLY - PART OF THE ZIO-ROADMAP TO DESTROY EUROPE - AND ARE WE THE BADDIES
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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42 views • May 11, 2022
ARE WE THE BADDIES? GERMANY SAYS ITS GOING TO TRAIN NAZI ASOV FIGHTERS IN GERMANY - BRINGING NAZI,S HOME - CAN YOU ABSORB THIS? NOW ZELENSKY TURNS OF EUROPE'S GAS SUPPLY - PART OF THE ZIO-ROADMAP TO DESTROY EUROPE

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