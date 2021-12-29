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CANADA - GENOCIDE GENOCIDE GENOCIDE GENOCIDE GENOCIDE GENOCIDE GENOCIDE
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284 views • December 29, 2021
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ITS BEGINNING TO LOOK LIKE GENOCIDE! -
https://www.brighteon.com/563702d0-20f4-4774-919a-50d5ecf4e42d
100% SAFE AND EFFECTIVE - https://www.brighteon.com/32831916-3a1e-4eee-9002-ae7fc71c6bbc
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ASSASSINATED VIA BLUETOOTH WI FI AND THE TROJAN HORSE WITHIN KNOWN AS MRNA GMO GENE EDITING JAB - THE PERFECT SILENT WEAPON IF NO ONE KNOWS ABOUT IT! - BUT A TERRORIST ACT TO THOSE WHO ARE AWAKE!
DR. SUCHARIT BHAKDI - ORGANS OF DEAD VACCINATED PROVES AUTO IMMUNE ATTACK! - https://www.bitchute.com/video/Wv1bSsPiIcps/
5G IS A WEAPONIZED DE-POP KILLING TOOL.
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5G activates Graphene Oxide Nanoparticles in HIV causing kill Vaccine - https://www.brighteon.com/1e0b053f-1a53-45b2-a22f-2af89785640c
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CDC Lab Alert, Re CDC RT-PCR For SARS-CoV-2 Testing, It Doesn't Work!
https://www.brighteon.com/77718643-bb63-4f6b-8a9d-a30a426e05e0
THEY ARE CHEMTRAILING THE SKY BECAUSE OF THIS REALITY - https://www.brighteon.com/1a2b2ad4-f1c9-4d4a-8d5c-92c8d270c1ad
CORONA-VAX BATTLE BODIES (DEATH AFTER COV-19-VAX, AUTOPSIES REPORT) [PT.01] https://www.brighteon.com/856b2fc5-202f-4d87-9c80-eb9e447fc37e
ALL U NEED TO KNOW! - https://www.bitchute.com/video/4d50vS4h7ZOY/
7 MONTHS WITH BELL’S PALSY FROM THE JAB - https://www.bitchute.com/video/RmuBASQYu7b7/
SANTA, SATAN, SATURNALIA & CHRISTMAS - https://www.bitchute.com/video/reHKTmlTtzfW/
ARAB FOOTBALLERS HAVE JAB REMORSE - THE BITTER TRUTH! - https://www.brighteon.com/23717a05-1735-4144-bbc7-9f12149343b5
THE NIGHT BEFORE THE GREAT RESET - https://www.bitchute.com/video/qKpxhHpMZhWA/
GENOCIDE! - YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
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AND THIS!
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AND THIS!
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FINALLY THIS!
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1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
ITS BEGINNING TO LOOK LIKE GENOCIDE! -
https://www.brighteon.com/563702d0-20f4-4774-919a-50d5ecf4e42d
100% SAFE AND EFFECTIVE - https://www.brighteon.com/32831916-3a1e-4eee-9002-ae7fc71c6bbc
DR. MICHAEL YEADON'S WARNING ON TOTALITARIAN CONTROL AND MASS DEPOPULATION - https://www.bitchute.com/video/B0t2JnES4jJo/
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
ASSASSINATED VIA BLUETOOTH WI FI AND THE TROJAN HORSE WITHIN KNOWN AS MRNA GMO GENE EDITING JAB - THE PERFECT SILENT WEAPON IF NO ONE KNOWS ABOUT IT! - BUT A TERRORIST ACT TO THOSE WHO ARE AWAKE!
DR. SUCHARIT BHAKDI - ORGANS OF DEAD VACCINATED PROVES AUTO IMMUNE ATTACK! - https://www.bitchute.com/video/Wv1bSsPiIcps/
5G IS A WEAPONIZED DE-POP KILLING TOOL.
IDENTIFICATION OF OBJECTS WITH GRAPHENIC PATTERNS & MICRO-TECHNOLOGY (LA QUINTA COLUMNA) - https://www.bitchute.com/video/FohI3owjI8fC/
Dr. Lee Merritt reports military stats - https://www.brighteon.com/7323e87d-d347-4513-bb88-1839364ba980
Top Stories 12/26/21 Alex Jones Wife Arrested & More - https://www.brighteon.com/6d8963d5-e28e-47dd-9b01-bb3cc6d533b3
UK PARLIAMENT - Lancet editor admits he knew about the Wuhan lab leak links for a year. - https://www.brighteon.com/332413b2-66fa-4f7c-9d60-48ae307ca60b
5G activates Graphene Oxide Nanoparticles in HIV causing kill Vaccine - https://www.brighteon.com/1e0b053f-1a53-45b2-a22f-2af89785640c
Max Igan: A Mirror World... [24.12.2021] - https://www.brighteon.com/6f0c8e16-841c-4586-8427-58038a3e7f03
CDC Lab Alert, Re CDC RT-PCR For SARS-CoV-2 Testing, It Doesn't Work!
https://www.brighteon.com/77718643-bb63-4f6b-8a9d-a30a426e05e0
THEY ARE CHEMTRAILING THE SKY BECAUSE OF THIS REALITY - https://www.brighteon.com/1a2b2ad4-f1c9-4d4a-8d5c-92c8d270c1ad
CORONA-VAX BATTLE BODIES (DEATH AFTER COV-19-VAX, AUTOPSIES REPORT) [PT.01] https://www.brighteon.com/856b2fc5-202f-4d87-9c80-eb9e447fc37e
ALL U NEED TO KNOW! - https://www.bitchute.com/video/4d50vS4h7ZOY/
7 MONTHS WITH BELL’S PALSY FROM THE JAB - https://www.bitchute.com/video/RmuBASQYu7b7/
SANTA, SATAN, SATURNALIA & CHRISTMAS - https://www.bitchute.com/video/reHKTmlTtzfW/
ARAB FOOTBALLERS HAVE JAB REMORSE - THE BITTER TRUTH! - https://www.brighteon.com/23717a05-1735-4144-bbc7-9f12149343b5
THE NIGHT BEFORE THE GREAT RESET - https://www.bitchute.com/video/qKpxhHpMZhWA/
GENOCIDE! - YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
AND THIS!
https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
FINALLY THIS!
https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
1985 PREDICTIVE PROGRAMMING - https://www.brighteon.com/14a23ca4-149e-4bba-b9d7-17ea9fb3617e
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