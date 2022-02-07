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AND CAN BE SPREAD BY THE DOUBLE VACCINATED - THATS BECAUSE THE JABS DONT WORK - BORIS JOHNSON - 0% EFFICACY - SO WHY DID YOU GET THE JAB IF IT DOES NOTHING BUT KILL AND MAIM
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200 views • February 07, 2022
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f
NOW THE JABS DONT WORK THEY JUST MAKE THING WORSE !
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
Meanwhile ...THE EU,S OWN Jimmy Crankie is Continuing Her Power Trip IN SCOTLAND https://www.brighteon.com/42f4740a-0bca-4271-b662-b0f028dae71d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET HIV - MAKE THAT COMPLAINT - https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
UK AND THE TRUTH SHALL PREVAIL - https://www.brighteon.com/d413aec3-4afe-428c-b822-74932c58f5a5
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
THE TRUTH ABOUT HUMAN RIGHTS UK - https://www.brighteon.com/c901bb3e-06f4-484a-8de6-2471c0191bae
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
A FIRST HAND ACCOUNT OF ABSOLUTE EVIL - WHY CAN'T THEY SEE? - https://www.bitchute.com/video/gw5HXAIXH0g2/
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
MARK STEELE WITH THE LATEST UPDATES - MARK HAS BEEN SHADOW BANNED EVERYWHERE ! SO SHARE THIS EVERYWHERE!
SAVEUSNOW.ORG
UK NHS LATEST ADVICE - https://www.brighteon.com/5b514130-d890-493c-832f-e06ea615b932 THE JABS ARE TO BE STOPPED! DO NOT TAKE THE VACCINES!
ARE YOU MAGNETIC AFTER YOU TOOK THE CLOT SHOT? WELL YOUR MEAT IS! - https://www.brighteon.com/a59e19b9-f9c9-4e02-8bbd-3beb2809abb1
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
john o,looney - latest - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
FLUORIDE SLIPED INTO BILL - THERE PLAN TO POISON THE WATER - UK ACT NOW! ITS DEPOPULATION! - UK HOUSE OF LORDS - FEB 2022 https://www.brighteon.com/a6279545-5218-4d96-93e9-00c4a4857ad9
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
https://www.brighteon.com/ae2c6da7-52a7-4f87-ab6f-43fc0eafd15b
BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
BREAKING NEWS - BORIS JOHNSON IS TRYING TO BLACKMAIL MP,S - https://www.brighteon.com/91afd4f1-9da0-4cea-b480-d972f013249f
NOW THE JABS DONT WORK THEY JUST MAKE THING WORSE !
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
Meanwhile ...THE EU,S OWN Jimmy Crankie is Continuing Her Power Trip IN SCOTLAND https://www.brighteon.com/42f4740a-0bca-4271-b662-b0f028dae71d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET HIV - MAKE THAT COMPLAINT - https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
UK AND THE TRUTH SHALL PREVAIL - https://www.brighteon.com/d413aec3-4afe-428c-b822-74932c58f5a5
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
THE TRUTH ABOUT HUMAN RIGHTS UK - https://www.brighteon.com/c901bb3e-06f4-484a-8de6-2471c0191bae
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
A FIRST HAND ACCOUNT OF ABSOLUTE EVIL - WHY CAN'T THEY SEE? - https://www.bitchute.com/video/gw5HXAIXH0g2/
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
MARK STEELE WITH THE LATEST UPDATES - MARK HAS BEEN SHADOW BANNED EVERYWHERE ! SO SHARE THIS EVERYWHERE!
SAVEUSNOW.ORG
UK NHS LATEST ADVICE - https://www.brighteon.com/5b514130-d890-493c-832f-e06ea615b932 THE JABS ARE TO BE STOPPED! DO NOT TAKE THE VACCINES!
ARE YOU MAGNETIC AFTER YOU TOOK THE CLOT SHOT? WELL YOUR MEAT IS! - https://www.brighteon.com/a59e19b9-f9c9-4e02-8bbd-3beb2809abb1
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
john o,looney - latest - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
FLUORIDE SLIPED INTO BILL - THERE PLAN TO POISON THE WATER - UK ACT NOW! ITS DEPOPULATION! - UK HOUSE OF LORDS - FEB 2022 https://www.brighteon.com/a6279545-5218-4d96-93e9-00c4a4857ad9
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
https://www.brighteon.com/ae2c6da7-52a7-4f87-ab6f-43fc0eafd15b
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