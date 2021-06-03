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CATHERINE AUSTIN FITTS GEOPOLITICAL AND FINANCIAL ANALYST EXPOSES GLOBAL DICTATORSHIP PLANDEMIC. Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΡΙΝ ΟΣΤΙΝ ΦΙΤΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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744 views • June 03, 2021
Η οικονομολόγος - γεωπολιτικός και οικονομικός αναλυτής Κάθριν Όστιν Φιτς, πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει το σχέδιο εγκαθίδρυσης αντίχριστης παγκόσμιας σιωνιστικής δικτατορίας. Catherine Austin Fitts Geopolitical and Financial Analyst exposes global dictatorship antichrist plandemic https://ugetube.com/watch/Brm3KafEji78TKq , https://rumble.com/vhzxfh-catherine-austin-fitts-exposes-global-dictatorship-plandemic.-.html .
Catherine Austin Fitts served as Assistant Secretary of Housing and Urban Development for Housing in the President Bush administration.
ΠΗΓΕΣ-SOURSES: https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ , https://rumble.com/vd15i1-planet-lockdown-catherine-austin-fitts-full-interview.html , https://odysee.com/@Veritas16:0/planet-lockdown-catherine-austin-fitts-gr-subs:5 , https://odysee.com/@ThouriosTV:0/amerikanida-oikonomologos-pandimia:0 .
Η λογοκριμένη συνέντευξη της Κάθριν Όστιν Φιτς από
το ντοκιμαντέρ «PLANET LOCKDOWN» https://amazonios.net/pos-tha-kanoyn-to-emvolio-ypochreotiko-to-schedio-ypodoylosis-tis-anthropotitas/, https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2021/05/PLANET-LOCKDOWN-%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9D-%CE%A6%CE%99%CE%A4%CE%A3-1.pdf , Πως θα κανουν το εμβόλιο Υποχρεωτικό... Το σχεδιο υποδούλωσης της ανθρωπότητας https://amazonios.net/pos-tha-kanoyn-to-emvolio-ypochreotiko-to-schedio-ypodoylosis-tis-anthropotitas/ .
Εάν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που να απαντά στο "ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ 2020;" είναι το ακόλουθο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, το σύστημα που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μας αφορά όλους, διότι θα ισοδυναμεί με δουλεία. Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα "πανδημία" προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού. Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νοσμίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη. Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.
Ο ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ MRNA ΕΜΒΟΛΙΩΝ. EUGENICS CREATES HUMAN 2-CYBORG WITH GENE THERAPY OF MRNA VACCINE FOR COVID-19 https://ugetube.com/watch/ggrPEcSErHyA2Yg , https://rumble.com/vhz8vb--me-mrna-.-human-2-cyborg-with-gene-therapy-of-mrna-vaccine.html .
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce .
'Άνθρωπος 2.0 Ένα Κάλεσμα Αφύπνισης του Κόσμου για την Επικινδυνότητα της Γονιδιακής Μετάλλαξης που μπορεί να επιφέρει το Πειραματικό Εμβόλιο νέας τεχνολογίας - Luciferase 666. Ελληνικοί υπότιτλοι https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 .
ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΓΡΙΒΑΣ: ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΥΒΡΙΔΙΑ). Το ποινικό μητρώο της Pfizer! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός! - Καταγγελία στο ΕΣΡ https://www.brighteon.com/364bc39a-1c9d-48ca-bb0a-a69bf87535f2 .
Το εμβόλιο του COVID 19 μπορεί να μας μεταλλάξει γενετικά; Ο Δρ. Andrew Kaufman απαντά στο Reuters. Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID-19 Vaccine Genetically Modifying Humans https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 .
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
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