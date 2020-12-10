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ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΓΡΙΒΑΣ: ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΥΒΡΙΔΙΑ). Το ποινικό μητρώο της Pfizer! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός! - Καταγγελία στο ΕΣΡ
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ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΛ. ΓΡΙΒΑΣ: ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (ΥΒΡΙΔΙΑ). Το ποινικό μητρώο της Pfizer! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός! - Καταγγελία στο ΕΣΡ
'Άνθρωπος 2.0 Ένα Κάλεσμα Αφύπνισης του Κόσμου για την Επικινδυνότητα της Γονιδιακής Μετάλλαξης που μπορεί να επιφέρει το Πειραματικό Εμβόλιο νέας τεχνολογίας - Luciferase 666 https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 Ελληνικοί υπότιτλοι. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-2.0-_-%CE%88%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85:0 , https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/carrie-madej.html
Το εμβόλιο του COVID 19 μπορεί να μας μεταλλάξει γενετικά; Ο Δρ Andrew Kaufman απαντά στο Reuters https://youtu.be/9Qt0mQ3arRk . https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/covid-19-andrew-kaufman-reuters.html .
Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID 19 Vaccine Genetically Modifying Humans https://www.youtube.com/watch?v=mFBHHtTosBY
Pfizer: Corporate Rap Sheet https://www.corp-research.org/pfizer ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ PFIZER
"Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης). $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html ".
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
'Άνθρωπος 2.0 Ένα Κάλεσμα Αφύπνισης του Κόσμου για την Επικινδυνότητα της Γονιδιακής Μετάλλαξης που μπορεί να επιφέρει το Πειραματικό Εμβόλιο νέας τεχνολογίας - Luciferase 666 https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 Ελληνικοί υπότιτλοι. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-2.0-_-%CE%88%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85:0 , https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/carrie-madej.html
Το εμβόλιο του COVID 19 μπορεί να μας μεταλλάξει γενετικά; Ο Δρ Andrew Kaufman απαντά στο Reuters https://youtu.be/9Qt0mQ3arRk . https://oaskhths.blogspot.com/2020/09/covid-19-andrew-kaufman-reuters.html .
Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID 19 Vaccine Genetically Modifying Humans https://www.youtube.com/watch?v=mFBHHtTosBY
Pfizer: Corporate Rap Sheet https://www.corp-research.org/pfizer ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ PFIZER
"Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης). $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html ".
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
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