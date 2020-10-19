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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Video by Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com
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"ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ https://ugetube.com/watch/3WNEEHwgUP8noXl . (video by "Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com/ " με ελληνικούς υπότιτλους) ΚΑΙ Ο Καθ. Γεώργιος Παύλος ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/Ulds4L-y2A4 , https://youtu.be/kr04gHbP5MQ , https://youtu.be/PiBmKGbIwbw , EOE Channel http://www.eoeresearch.org/covid19/
Απόσπασμα από την διαδικτυακή μετάδοση 19-20 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. https://www.brighteon.com/44affca1-bb24-49c7-92da-b0e6e90fb86c .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Ο Μπιλ Γκέιτς, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1068477/koronoios-h-protasi-toy-mpil-gkeits-me-aytes-tis-3-kiniseis-tha-ton-nikisoyme ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΤΑΤΟΥΑΖ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ) ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ https://sputniknews.com/europe/201912241077771404-gates-funding-vaccine-tattoo/ ΟΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ...
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
Storing medical information below the skin’s surface
Specialized dye, delivered along with a vaccine, could enable “on-patient” storage of vaccination history https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 ... Anne Trafton | MIT News Office
Publication Date:December 18, 2019.
Έρευνα του Μ.Ι.Τ.: Εμφύτευση ιατρικών δεδομένων κάτω από το δέρμα μέσω εμβολίου https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC-%CE%B9-%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5/ ... ΣΧΟΛΙΟ: “Μπορεί κανείς εύκολα να γυρίσει την πλάτη του στις προκλήσεις της πραγματικότητας απαξιώνοντας αυτές ως συνωμοσιολογίες. Το θέμα όμως είναι τι κάνεις όταν οι προκλήσεις αρχίζουν να σε χτυπούν στη πλάτη και πρέπει πια να γυρίσεις και να τις κοιτάξεις κατάματα".
657.203 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ στο "Ίδρυμα Bill & Melinda Gates" για ιατρική κακή πρακτική και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity ...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/Ulds4L-y2A4 , https://youtu.be/kr04gHbP5MQ , https://youtu.be/PiBmKGbIwbw , EOE Channel http://www.eoeresearch.org/covid19/
Απόσπασμα από την διαδικτυακή μετάδοση 19-20 Σεπτεμβρίου 2020 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. https://www.brighteon.com/44affca1-bb24-49c7-92da-b0e6e90fb86c .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Ο Μπιλ Γκέιτς, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1068477/koronoios-h-protasi-toy-mpil-gkeits-me-aytes-tis-3-kiniseis-tha-ton-nikisoyme ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΤΑΤΟΥΑΖ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ) ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ https://sputniknews.com/europe/201912241077771404-gates-funding-vaccine-tattoo/ ΟΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ...
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
Storing medical information below the skin’s surface
Specialized dye, delivered along with a vaccine, could enable “on-patient” storage of vaccination history https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 ... Anne Trafton | MIT News Office
Publication Date:December 18, 2019.
Έρευνα του Μ.Ι.Τ.: Εμφύτευση ιατρικών δεδομένων κάτω από το δέρμα μέσω εμβολίου https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC-%CE%B9-%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5/ ... ΣΧΟΛΙΟ: “Μπορεί κανείς εύκολα να γυρίσει την πλάτη του στις προκλήσεις της πραγματικότητας απαξιώνοντας αυτές ως συνωμοσιολογίες. Το θέμα όμως είναι τι κάνεις όταν οι προκλήσεις αρχίζουν να σε χτυπούν στη πλάτη και πρέπει πια να γυρίσεις και να τις κοιτάξεις κατάματα".
657.203 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ στο "Ίδρυμα Bill & Melinda Gates" για ιατρική κακή πρακτική και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity ...
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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