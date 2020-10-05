© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ
Follow
1
Download MP3
Share
Report
42 views • October 05, 2020
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.)
ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - 2020). ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ... https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad .
ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ"
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: https://youtu.be/q8vRAaPhqSs ,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: https://youtu.be/OB4PEtxt9YE .
ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4 ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΦΕΚ A 42/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΦΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΕΠΙΒΟΛΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ) ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ...
Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΦΕΚ A 42/2020 , ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΖΟΥΡΛΟΣ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΣ» ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΟΝΤΥΛΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ...
"Η δίκη των εμβολίων: ΕΝΑΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Dr. STANLEY PLOTKIN https://www.zougla.gr/apopseis/article/i-diki-ton-emvolion , ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ".
ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΑΘΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β' ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ DNA ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…
ΟΣΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ; ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ;
«Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και η απομυθοποίησή του». Παύλος μοναχός αγιορείτης, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής https://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_352.html .
ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΟ Δ΄ ΡΑΙΧ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΘΕΣΜΟΥΣ; http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
Ο Iερέας της Σπιναλόγκας που Κοινωνούσε από το ίδιο κουτάλι με τους λεπρούς χωρίς να κολλήσει ποτέ λέπρα https://www.brighteon.com/aacb1d8d-833a-432f-b289-3d07f98725f6 (Βίντεο ντοκουμέντο).
ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΘΑ ΖΗΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΜΕ… ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ;
Υ.Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΕΚ.
ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - 2020). ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ... https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad .
ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ"
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: https://youtu.be/q8vRAaPhqSs ,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: https://youtu.be/OB4PEtxt9YE .
ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4 ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΦΕΚ A 42/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΦΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΕΠΙΒΟΛΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ) ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ...
Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΦΕΚ A 42/2020 , ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΖΟΥΡΛΟΣ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΣ» ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΟΝΤΥΛΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ...
"Η δίκη των εμβολίων: ΕΝΑΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Dr. STANLEY PLOTKIN https://www.zougla.gr/apopseis/article/i-diki-ton-emvolion , ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ".
ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΑΘΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β' ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ DNA ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…
ΟΣΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ; ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ;
«Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και η απομυθοποίησή του». Παύλος μοναχός αγιορείτης, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής https://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_352.html .
ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΟ Δ΄ ΡΑΙΧ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΘΕΣΜΟΥΣ; http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
Ο Iερέας της Σπιναλόγκας που Κοινωνούσε από το ίδιο κουτάλι με τους λεπρούς χωρίς να κολλήσει ποτέ λέπρα https://www.brighteon.com/aacb1d8d-833a-432f-b289-3d07f98725f6 (Βίντεο ντοκουμέντο).
ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΘΑ ΖΗΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΜΕ… ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ;
Υ.Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΕΚ.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.