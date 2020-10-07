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ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - 2020)
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36 views • October 07, 2020
ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - 2020). ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ...
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe .
ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ https://www.protothema.gr/greece/article/1052366/diki-hrusis-augis-enohos-o-giorgos-roupakias-gia-ti-dolofonia-fussa/ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ https://youtu.be/lLXYvGxkdO8 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΒΕΒΑΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 45% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ ΤΟΥΣ…
ΓΙΑΤΙ «ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010: Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός... ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ,https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe
ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ... ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ"
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: https://youtu.be/q8vRAaPhqSs ,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: https://youtu.be/OB4PEtxt9YE .
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
"ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)"
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe .
ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ https://www.protothema.gr/greece/article/1052366/diki-hrusis-augis-enohos-o-giorgos-roupakias-gia-ti-dolofonia-fussa/ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ https://youtu.be/lLXYvGxkdO8 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΒΕΒΑΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 45% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ ΤΟΥΣ…
ΓΙΑΤΙ «ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010: Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός... ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ,https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe
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ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: https://youtu.be/q8vRAaPhqSs ,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: https://youtu.be/OB4PEtxt9YE .
...
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"ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)"
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