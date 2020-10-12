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DAILYMOTION-DEMOLITIONMAN ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΟΣ (ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΦΟΒΗΘΗΚΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΤΟ DAILYMOTION - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ)
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61 views • October 12, 2020
DAILYMOTION-DEMOLITIONMAN ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΟΣ (ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΦΟΒΗΘΗΚΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΤΟ Η ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DAILYMOTION - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ)
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ...
«ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad ...
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!)
ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ, ΝΗΦΑΛΙΟ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ!... Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης: ..."Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm. Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες... Αναλυτικά: http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html ..."
Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο Ευαγγελάτο.
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!: https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ... ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!
Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες. ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec (ΒΙΝΤΕΟ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 . Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.) ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ...
«ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad ...
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!)
ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ, ΝΗΦΑΛΙΟ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ!... Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης: ..."Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm. Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες... Αναλυτικά: http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html ..."
Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο Ευαγγελάτο.
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!: https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ... ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!
Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες. ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec (ΒΙΝΤΕΟ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 . Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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