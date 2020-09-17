Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 135 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

142 views • September 17, 2020





Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο Ευαγγελάτο



Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς

Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!

Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ:



ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.



ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΥΣ ΜΕ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΥΜΑΣΑΙ;;; ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΘΑ ΣΤΑ ΘΥΜΙΖΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ!...



ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ, ΝΗΦΑΛΙΟ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ...

Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης

Σαν γιατρός γνωρίζω μερικά πράγματα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.

Στην ιατρική σχολή μας έμαθαν ότι η ιατρική μάσκα προφυλάσσει τον υγιή από τον ασθενή και όχι το αντίθετο. Έτσι ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό την φοράει στο χειρουργείο συνήθως (για αυτό λέγεται και χειρουργική μάσκα) για να μην επιμολύνει κατά το χειρουργείο το τραύμα του χειρουργούμενου.

Η χειρουργική μάσκα σε αυτή την περίπτωση εμποδίζει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια κατά βάση (και όχι τους ιούς) για να αποφευχθεί η επιμόλυνση και κατ’ επέκταση η σήψη. Δεν έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το χρήστη από την εισπνοή αερομεταφερόμενων βακτηρίων ή ιογενών σωματιδίων.

Η σωστή χρήση της χειρουργικής μάσκας επιβάλλει να αντικαθίσταται τακτικά δηλαδή κάθε μία ώρα περίπου.

"Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm.

Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες...

Η μάσκα καθώς την φοράμε υγραίνεται από την αναπνοή αλλά και επικάθονται ένας μεγάλος αριθμός ιών άρα γίνεται μαγνήτης που αυξάνει το ιικό φορτίο και έτσι αυξάνει τον κίνδυνο να μολυνθούμε αν αγγίξουμε την εξωτερική της πλευρά (μεταφέρουμε εύκολα και συμπυκνωμένο ιικό φορτίο). Το ιικό φορτίο τις μέρες που ο ασθενής έχει έντονα τα συμπτώματα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς και των ασθενών που νοσούν βαρέως... Αναλυτικά:



Υ.Γ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Βαγγέλη Κουρούκλη ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΛΑΓΝΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΜΙΖΑΔΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.



ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ "ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…



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Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου http://www.ελεύθερηβούληση.gr , Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο ΕυαγγελάτοΚαθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείςΣωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκεςΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=ndv2dzhLF8w ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΥΣ ΜΕ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΥΜΑΣΑΙ;;; ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΘΑ ΣΤΑ ΘΥΜΙΖΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ!... http://www.freevolition.gr/greece.htm ...ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ, ΝΗΦΑΛΙΟ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ...Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης ΚουρούκληςΣαν γιατρός γνωρίζω μερικά πράγματα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.Στην ιατρική σχολή μας έμαθαν ότι η ιατρική μάσκα προφυλάσσει τον υγιή από τον ασθενή και όχι το αντίθετο. Έτσι ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό την φοράει στο χειρουργείο συνήθως (για αυτό λέγεται και χειρουργική μάσκα) για να μην επιμολύνει κατά το χειρουργείο το τραύμα του χειρουργούμενου.Η χειρουργική μάσκα σε αυτή την περίπτωση εμποδίζει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια κατά βάση (και όχι τους ιούς) για να αποφευχθεί η επιμόλυνση και κατ’ επέκταση η σήψη. Δεν έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το χρήστη από την εισπνοή αερομεταφερόμενων βακτηρίων ή ιογενών σωματιδίων.Η σωστή χρήση της χειρουργικής μάσκας επιβάλλει να αντικαθίσταται τακτικά δηλαδή κάθε μία ώρα περίπου."Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm.Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες...Η μάσκα καθώς την φοράμε υγραίνεται από την αναπνοή αλλά και επικάθονται ένας μεγάλος αριθμός ιών άρα γίνεται μαγνήτης που αυξάνει το ιικό φορτίο και έτσι αυξάνει τον κίνδυνο να μολυνθούμε αν αγγίξουμε την εξωτερική της πλευρά (μεταφέρουμε εύκολα και συμπυκνωμένο ιικό φορτίο). Το ιικό φορτίο τις μέρες που ο ασθενής έχει έντονα τα συμπτώματα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς και των ασθενών που νοσούν βαρέως... Αναλυτικά: http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html ..."Υ.Γ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Βαγγέλη Κουρούκλη ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΛΑΓΝΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΜΙΖΑΔΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ "ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ… http://www.freevolition.gr/greece.htm ..Δείτε και https://dai.ly/x7wb3lb Ευστάθιος ΜοσχοβίτηςΗ Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr Keywords liesmasktvgreecehellascovid-19

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