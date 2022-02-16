© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
AUSTRALIAN POLICE USED MICRO WAVE SONIC WEAPONS ON ITS OWN PEOPLE! - THEY ALL WANT ARRESTING AND JAILING! - CRIMES TO HUMANITY
Follow
3
Share
Report
241 views • February 16, 2022
ADS RADIATION WEAPONS WERE USED ON ITS OWN PEOPLE- NOT LRAD!
BURNING THEM ALIVE! IN AUSTRALIA NWO TYRANNY HAS TO BE STOPPED! - https://www.brighteon.com/9c847723-c4c1-41fa-8b9a-0b2a299f481a
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
5G STREET LAMPS THE KILLER OUTSIDE YOUR DOOR! - https://www.brighteon.com/893d4f84-38dd-4368-9a8b-5e931859bb01
5G THEY WANT TO HIDE THIS! - https://www.brighteon.com/4952c2e7-d0fc-4d77-bf5c-5e37c7d36fe3
THE GRAND JURY BEGINS - DR REINER FUELLMICH - https://www.brighteon.com/2f5d12fe-758e-48a4-a76c-7406ca3fb7b6
WHEN THE DEVILS CAME DOWN - https://www.brighteon.com/996b8fda-d204-4836-b519-f1710a96babb
FRAUD HAS TAKEN PLACE! - https://www.bitchute.com/video/RvbbN2VVxvFT/
ELF WAVES DIRECT ENERGY KILLING YOU IN HOSPITALS - https://www.brighteon.com/803cbcf8-cc8b-4605-8131-74d43d45bb04
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
60 HERTZ (5G) WILL COOK YOU. 1985 CNN VIDEO ABOUT MICROWAVE WEAPONS AT 60 HERTZ - https://www.bitchute.com/video/FphwIjrt7pHL/
TYRANTS COOK PROTESTERS ALIVE! - https://www.brighteon.com/36121df6-a426-4846-9e69-8e7b92356f28
WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - AEROPLANES BEWARE! https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f
HAARP & Chemtrails affecting the human mind, brain, & body - https://www.brighteon.com/2a32d0c8-5e52-468c-9bb8-76ce21325b3f
NOBEL PRIZE WINNER WHO CONFIRMED HIV IN THE VAXX FOUND DEAD - https://www.brighteon.com/d7d4a97e-09e4-466d-be8e-f0b7469cbf69
THE BOOKIES ARE BEHIND IT! - https://www.brighteon.com/90815e58-7fb9-43b1-8da3-243240eecac3
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
THE CRIME OF 5G - https://www.brighteon.com/f80c3288-2a1b-4a94-9682-66deb61ea15c
THIS IS HOW THET D-E-W IT! https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-8763382e5bdf
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
WARNING! - THIS SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-85G
EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
THESE CLOWNS ARE ON THERE WAY OUT! - https://www.brighteon.com/1f6bc958-9c8c-456b-8a5f-b383336cecaa
BURNING THEM ALIVE! IN AUSTRALIA NWO TYRANNY HAS TO BE STOPPED! - https://www.brighteon.com/9c847723-c4c1-41fa-8b9a-0b2a299f481a
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
5G STREET LAMPS THE KILLER OUTSIDE YOUR DOOR! - https://www.brighteon.com/893d4f84-38dd-4368-9a8b-5e931859bb01
5G THEY WANT TO HIDE THIS! - https://www.brighteon.com/4952c2e7-d0fc-4d77-bf5c-5e37c7d36fe3
THE GRAND JURY BEGINS - DR REINER FUELLMICH - https://www.brighteon.com/2f5d12fe-758e-48a4-a76c-7406ca3fb7b6
WHEN THE DEVILS CAME DOWN - https://www.brighteon.com/996b8fda-d204-4836-b519-f1710a96babb
FRAUD HAS TAKEN PLACE! - https://www.bitchute.com/video/RvbbN2VVxvFT/
ELF WAVES DIRECT ENERGY KILLING YOU IN HOSPITALS - https://www.brighteon.com/803cbcf8-cc8b-4605-8131-74d43d45bb04
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
60 HERTZ (5G) WILL COOK YOU. 1985 CNN VIDEO ABOUT MICROWAVE WEAPONS AT 60 HERTZ - https://www.bitchute.com/video/FphwIjrt7pHL/
TYRANTS COOK PROTESTERS ALIVE! - https://www.brighteon.com/36121df6-a426-4846-9e69-8e7b92356f28
WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - AEROPLANES BEWARE! https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f
HAARP & Chemtrails affecting the human mind, brain, & body - https://www.brighteon.com/2a32d0c8-5e52-468c-9bb8-76ce21325b3f
NOBEL PRIZE WINNER WHO CONFIRMED HIV IN THE VAXX FOUND DEAD - https://www.brighteon.com/d7d4a97e-09e4-466d-be8e-f0b7469cbf69
THE BOOKIES ARE BEHIND IT! - https://www.brighteon.com/90815e58-7fb9-43b1-8da3-243240eecac3
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
THE CRIME OF 5G - https://www.brighteon.com/f80c3288-2a1b-4a94-9682-66deb61ea15c
THIS IS HOW THET D-E-W IT! https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-8763382e5bdf
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
WARNING! - THIS SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-85G
EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80
THESE CLOWNS ARE ON THERE WAY OUT! - https://www.brighteon.com/1f6bc958-9c8c-456b-8a5f-b383336cecaa
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.