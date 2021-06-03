ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ - ΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΝΑ "ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ" ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ LOCKDOWNS, ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

20 views • June 03, 2021



Βασικοί συνένοχοι στην Ελλάδα είναι ο δικτατορίσκος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Δρακούλης Μιζοτάκης, μαζί με τους πολιτικούς των κομμάτων που δεν αντιδρούν και επιβάλλουν τις θανατηφόρες πειραματικές ενέσεις





ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE!



ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ



ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. COVID-19 VACCINE IS A GENO(DE)CIDE – THOUSANDS DEATHS



Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3



ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ



ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS!



Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Παγκόσμια Μαζική αντίδραση κατά του σκανδάλου του κορωνοϊού - Ζητούν με νέα Δίκη της Νυρεμβέργης να «πληρώσουν» οι ειδικοί και οι πολιτικοί για τα lockdowns, την εμπλοκή τους στην παγκόσμια υγειονομική δικτατορία με τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας https://ugetube.com/watch/fpMLFEKJtu9BAG2 https://rumble.com/vhywf7--.-lockdown.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/BGcOw0NVWt0 Βασικοί συνένοχοι στην Ελλάδα είναι ο δικτατορίσκος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Δρακούλης Μιζοτάκης, μαζί με τους πολιτικούς των κομμάτων που δεν αντιδρούν και επιβάλλουν τις θανατηφόρες πειραματικές ενέσεις https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 και οι επίορκοι γιατροί που συναινούν στην παράνομη επιβολή ιατρικών πράξεων. Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». Σύμφωνα μάλιστα με το Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η. Άρα η διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021, περί Υποχρεωτικής υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωναϊό COVID-19 είναι για το καλάθι με τα σκουπίδια του δικτατορίσκου Μητσοτάκη. Επίσης στην σύμβαση του Oviedo 1997 (ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ – νόμος 2619/1998) στο Άρθρο 2 & το Άρθρο 5, προβλέπεται ότι: ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί καμία ιατρική πράξη με την δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του Ανθρώπου. Η επιβολή χρήσης μάσκας, τεστ, εμβολίου, lockdown-καραντίντας, κλπ αποτελούν ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύμφωνα με τον Ν. 3418/2005. ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ https://amazonios.net/katarreei-i-ypochreotikotita-gia-test-tis-kyvernisis-mitsotaki-2i-athoosi-arnithentos-sti-patra ... ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Παράγραφος 4: Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν.ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. COVID-19 VACCINE IS A GENO(DE)CIDE – THOUSANDS DEATHS https://www.brighteon.com/1363fc1c-ae6c-4036-be8a-79e08a45db55 Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3 https://www.brighteon.com/59fc29e9-4184-4b48-8c5f-be8762406c5d ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΟΝ QR CODE ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. WITH VACCINE IN YOUR BODY HAVE A QR CODE LIKE BARCODE 666 OF ANTICHRIST IN THINGS! https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 Keywords freedomlibertylieschristtruthglobalizationantichristdictatorshipdemocracycoronavirusplandemicgenocite

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