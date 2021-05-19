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Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3
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83 views • May 19, 2021
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3 https://ugetube.com/watch/X67f7f2HSjTPCKk (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ο υπουργός της Γεωργιάδης εκβιάζει τους Έλληνες..”Av θέλετε τηv παλιά σας ζωή πiσω θα πpέπει vα εμβoλιαστoύv oλoι”... ΕΚΒΙΑΖΕΙ τους Έλληνες για τα εμβόλια… Δεν ξέρει δήθεν για το Σύνταγμα και τους Νόμους….Για την συναίνεση…Με το ΖΟΡΙ να κάνεις τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ τους εμβόλια…. Αυτά που σε 5 μήνες έχουν ΣΚΟΤΩΣΕΙ 10 χιλιάδες και έχουν καταστήσει ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ 350.0000 ανθρώπους με παρενέργειες ..
Ο Υπηρέτης του Κούλη σε διατεταγμένη υπηρεσία για να ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΟΥΝ τους ΕΛΛΗΝΕΣ….
Με πολύ άνεση ο ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ λέει: “Av θέλετε τηv παλιά σας ζωή πiσω θα πpέπει vα εμβoλιαστoύv oλoι”. ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/georgiadis-ekviazei-toys-ellines-quot-av-thelete-tiv-palia-sas-zoi-piso-tha-ppepei-va-emvoliastoyv-oloi-quot-video .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Παράγραφος 4: Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Σύμφωνα μάλιστα με το Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η.
Άρα η διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021, περί Υποχρεωτικής υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωναϊό COVID-19 είναι για το καλάθι με τα σκουπίδια του δικτατορίσκου Μητσοτάκη. Επίσης στην σύμβαση του Oviedo 1997 (ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ – νόμος 2619/1998) στο Άρθρο 2 & το Άρθρο 5, προβλέπεται ότι: ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί καμία ιατρική πράξη με την δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του Ανθρώπου. Η επιβολή χρήσης μάσκας, τεστ, εμβολίου, καραντίνα, κλπ. αποτελούν ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύμφωνα με τον Ν. 3418/2005. ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ https://amazonios.net/katarreei-i-ypochreotikotita-gia-test-tis-kyvernisis-mitsotaki-2i-athoosi-arnithentos-sti-patra .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ο υπουργός της Γεωργιάδης εκβιάζει τους Έλληνες..”Av θέλετε τηv παλιά σας ζωή πiσω θα πpέπει vα εμβoλιαστoύv oλoι”... ΕΚΒΙΑΖΕΙ τους Έλληνες για τα εμβόλια… Δεν ξέρει δήθεν για το Σύνταγμα και τους Νόμους….Για την συναίνεση…Με το ΖΟΡΙ να κάνεις τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ τους εμβόλια…. Αυτά που σε 5 μήνες έχουν ΣΚΟΤΩΣΕΙ 10 χιλιάδες και έχουν καταστήσει ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ 350.0000 ανθρώπους με παρενέργειες ..
Ο Υπηρέτης του Κούλη σε διατεταγμένη υπηρεσία για να ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΟΥΝ τους ΕΛΛΗΝΕΣ….
Με πολύ άνεση ο ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ λέει: “Av θέλετε τηv παλιά σας ζωή πiσω θα πpέπει vα εμβoλιαστoύv oλoι”. ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/georgiadis-ekviazei-toys-ellines-quot-av-thelete-tiv-palia-sas-zoi-piso-tha-ppepei-va-emvoliastoyv-oloi-quot-video .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Παράγραφος 4: Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Νόμος 3418: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
Σύμφωνα μάλιστα με το Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η.
Άρα η διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4790/2021 ΦΕΚ 48/Α/31-03-2021, περί Υποχρεωτικής υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωναϊό COVID-19 είναι για το καλάθι με τα σκουπίδια του δικτατορίσκου Μητσοτάκη. Επίσης στην σύμβαση του Oviedo 1997 (ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ – νόμος 2619/1998) στο Άρθρο 2 & το Άρθρο 5, προβλέπεται ότι: ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί καμία ιατρική πράξη με την δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του Ανθρώπου. Η επιβολή χρήσης μάσκας, τεστ, εμβολίου, καραντίνα, κλπ. αποτελούν ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύμφωνα με τον Ν. 3418/2005. ΔΥΟ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ https://amazonios.net/katarreei-i-ypochreotikotita-gia-test-tis-kyvernisis-mitsotaki-2i-athoosi-arnithentos-sti-patra .
ΚΑΤΩ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
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