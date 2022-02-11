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GOVERNOR RON SAYS JUST GET VACCINATED - RON TRUSTS THE SCIENCE??? AND DONT SAY GAY
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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493 views • February 11, 2022
JAB PUSHER MAN RON SAYS JUST GET VACCINATED - RON TRUSTS THE SCIENCE?
HARD ON THE MASKS AND SO SOFT ON THE VACCINES.
I HEAR SOME INVESTMENTS HAVE GREAT WARP SPEED RETURNS.
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FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER! - https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730

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5G IS KILLING EVERYTHING RFB - https://www.brighteon.com/c76c9906-2142-4cbe-84eb-a1b27da77b96

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

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SATANS TRAILS - https://www.brighteon.com/fadb12cb-38f3-4b9c-88ed-fac9992cf227

NETHERLANDS TRUCKERS HONK HONK! https://www.brighteon.com/155accd2-5ce2-48a8-a0aa-16ca98acf1f7

TARTARIA EXPLAINED THE VEIL IS LIFTED! - ITS TIME! -
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Take a look for yourself JABBED NANO TECH routers blutooth human transmition - https://www.brighteon.com/6295d9ab-4f85-4e25-be62-3934b80de046

Turkey on the verge of an Economic Collapse! Inflation through the roof - https://www.brighteon.com/0fc6eb7a-8041-4b37-a2d0-26c0d2210ecf

Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4

HUMAN RIGHTS! - BRITAIN UK BETTER BEWARE! - RABB IS A CABAL CONN MAN - https://www.brighteon.com/1f0c334f-a919-4504-9edd-47f17e3a40e6

LETS REWIND A DECADE - https://www.brighteon.com/6469e162-544a-44bb-9f88-2741b0f0c9a7

Boris Ex Girlfriend Suggests Carrie & Govt Are Satanists - https://www.brighteon.com/576a23d4-6d96-4635-96b9-382432de26bf

Situation Update, Feb 10th, 2022 - The Globalists have LOST as humanity withdraws consent - https://www.brighteon.com/b0501e64-46bd-4edb-9e23-77d8833fa6ed

5G SMART METERS NEW LEGAL POWERS TO MUG YOU OFF - https://www.brighteon.com/1880661c-9c89-4608-bd7d-da63e77f76cb

BIN LARDEN FUNDERS - https://www.brighteon.com/e16f3f7f-bd35-42ee-8abf-f6c98eb6473e

THE ROTHSCHILDS - https://www.brighteon.com/3e817fff-6c23-4093-83d9-a46d71eea9b1

The top owner of Spotify is also the top owner of Moderna? - https://www.brighteon.com/1b0b44a1-8be1-4064-85eb-3d25de0ac9d4

GERMANY VOWED TO LIQUIDATE THE UN-VACCINATED - https://www.bitchute.com/video/LjqkYMaT4yvb/

BREAKER 19 TRIBUTE TO THE TRUCKERS - https://www.bitchute.com/video/cUlxBiUIrQ3P/

WARNING TO TRUCKERS & CONVOY SUPPORTERS - https://www.bitchute.com/video/XFuVqffQcipp/

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