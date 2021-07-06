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CDL95 - Conseils et mises au point à propos de la pénurie alimentaire - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • July 06, 2021
lundi 5 juillet 2021 : https://fulllifechannel.com/v/373?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Et https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL95:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Suite à la CDL93 qui vous invitait à vous préparer à une probable pénurie alimentaire imminente, je vous livre la synthèse de vos conseils et recommandations pratiques en la matière…
Autres références utiles à connaître :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Pour télécharger le PDF, cliquez ici : https://www.dropbox.com/s/5s7lvmk3h68n366/CDL95-ConseilsP%C3%A9nurie.pdf?dl=0
Pour concevoir, préparer, tourner, monter et documenter cette conversation du lundi, il m'a fallu trente heures de travail que j'ai accomplies avec beaucoup de plaisir en pensant à vous. Cette vidéo très longue (la plus longue de toutes les CDL) est divisée en plusieurs parties :
— Première partie, au milieu de mon potager : je reviens sur quelques interpellations que vous m'avez adressées sous la CDL93. Je vous précise que, même si les informations que je vous livre peuvent paraître effrayantes, telle n'est pas mon intention… Bien au contraire. Mon intention que de vous inviter, chacun et chacune à prendre vos responsabilités INCARNÉES. Car, en tant qu'êtres humains sur cette terre, c'est à nous que revient la tâche de faire le premier pas… Et seulement après, les aides venant des mondes invisibles peuvent (ou non) se manifester…
— Deuxième partie, dans mon bureau : je vous présente le PDF que j'ai confectionné à partir des commentaires et des conseils que vous avez laissés sous la CDL93, à propos de la probable pénurie de nourriture annoncée par les malades mentaux qui tentent d'asservir la population entière de la planète.
— Troisième partie, dans ma cuisine : je vous présente quatre séquences consacrées aux légumineuses germées, aux graines et aux pousses germées et à la préparation d'un jus vert.
— Quatrième partie, de retour dans mon bureau : je vous annonce la teneur des prochaines CDL pendant la période estivale, où je reprendrai des entrevues que j'ai accordées à différents interlocuteurs sur des sujets que je traite moins souvent sur ma chaîne. Ça me permettra de lever un peu le pied pour préparer avec mon équipe la première opération commerciale de mon entreprise de formation depuis novembre 2020. Car, c'est bien les revenus générés par mon activité professionnelle qui me permettent de vous offrir autant de choses gratuitement, dans ce combat de titans que nous menons tous ensemble…
Les vidéos citées dans cette conversation :
— CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout : https://www.brighteon.com/6c6c838a-405c-4f15-8e09-4023228885c9
— CDL34 - Le devoir de désobéir : https://fulllifechannel.com/v/55?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
— CDL52 - Nous avons le droit inaliénable d'être malade : https://www.brighteon.com/8a486c19-3aff-4485-aa24-08161a7068d4
— CDL93 - Pourquoi et comment se préparer à la pénurie alimentaire ? : https://www.brighteon.com/401cb7cd-50ea-44af-9b6a-db737c8b54a5
— CDL94 - Comment allons-nous sortir de ce merdier ? : https://www.brighteon.com/5386e94d-4ea8-44be-a6ea-6fb20132c5f5
— IFQ55 - Émission du 1er juillet dans laquelle je parle de l'oxyde de graphène : cliquez ici
Autres références utiles à connaître :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) :
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Connectez-vous sur la chaîne privée pour télécharger la liste des extraits des commentaires sous la vidéo de la CDL95.
Et https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL95:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Pour télécharger le PDF, cliquez ici : https://www.dropbox.com/s/5s7lvmk3h68n366/CDL95-ConseilsP%C3%A9nurie.pdf?dl=0
Pour concevoir, préparer, tourner, monter et documenter cette conversation du lundi, il m'a fallu trente heures de travail que j'ai accomplies avec beaucoup de plaisir en pensant à vous. Cette vidéo très longue (la plus longue de toutes les CDL) est divisée en plusieurs parties :
— Première partie, au milieu de mon potager : je reviens sur quelques interpellations que vous m'avez adressées sous la CDL93. Je vous précise que, même si les informations que je vous livre peuvent paraître effrayantes, telle n'est pas mon intention… Bien au contraire. Mon intention que de vous inviter, chacun et chacune à prendre vos responsabilités INCARNÉES. Car, en tant qu'êtres humains sur cette terre, c'est à nous que revient la tâche de faire le premier pas… Et seulement après, les aides venant des mondes invisibles peuvent (ou non) se manifester…
— Deuxième partie, dans mon bureau : je vous présente le PDF que j'ai confectionné à partir des commentaires et des conseils que vous avez laissés sous la CDL93, à propos de la probable pénurie de nourriture annoncée par les malades mentaux qui tentent d'asservir la population entière de la planète.
— Troisième partie, dans ma cuisine : je vous présente quatre séquences consacrées aux légumineuses germées, aux graines et aux pousses germées et à la préparation d'un jus vert.
— Quatrième partie, de retour dans mon bureau : je vous annonce la teneur des prochaines CDL pendant la période estivale, où je reprendrai des entrevues que j'ai accordées à différents interlocuteurs sur des sujets que je traite moins souvent sur ma chaîne. Ça me permettra de lever un peu le pied pour préparer avec mon équipe la première opération commerciale de mon entreprise de formation depuis novembre 2020. Car, c'est bien les revenus générés par mon activité professionnelle qui me permettent de vous offrir autant de choses gratuitement, dans ce combat de titans que nous menons tous ensemble…
Les vidéos citées dans cette conversation :
— CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout : https://www.brighteon.com/6c6c838a-405c-4f15-8e09-4023228885c9
— CDL34 - Le devoir de désobéir : https://fulllifechannel.com/v/55?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
— CDL52 - Nous avons le droit inaliénable d'être malade : https://www.brighteon.com/8a486c19-3aff-4485-aa24-08161a7068d4
— CDL93 - Pourquoi et comment se préparer à la pénurie alimentaire ? : https://www.brighteon.com/401cb7cd-50ea-44af-9b6a-db737c8b54a5
— CDL94 - Comment allons-nous sortir de ce merdier ? : https://www.brighteon.com/5386e94d-4ea8-44be-a6ea-6fb20132c5f5
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